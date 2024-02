Korábbi kollégaként (és Heves Vármegye JB elnökeként) Kelemen Attila, továbbá Varga Gábor, Hovanecz Máté és Bálint János; a család képviseletében felesége, a FIFA-bíró Urbán Eszter, továbbá édesapja, és bátyja kísérte el Farkas Ádámot Kisvárdára. Az istenmezejei gyermekkori barátok közül hatan képviseltették magukat az összecsapáson. A búcsúmeccs a szokásos szertartás szerinti készülődés szerint, ám – legbelül – vélhetően attól némileg fokozottabb izgalommal telt. A sípmester Buzás Balázs és az egri Szert Balázs társaságában a 15.00-ás kezdés előtt 30 perccel lépett a pályára és látott hozzá a játéktéren történő bemelegítéshez. Negyedóra múltán bekocogott a trió a klubépületbe, ahonnan már csak a csapatokat vezetve jött elő újra. A kezdő sípszó utáni első ítéletet kezezés miatt a 4. perc hozta meg Farkas Ádám.

Farkas Ádám a meccs után került a középpontba, amit egyáltalán nem bánt

A 10. minutumban aztán Abu Fani vitatott egy bedobást, amiben a bírónak volt igaza. A 11. perc az első sárga lapot is kikényszerítette a sípmester zsebéből. A várdaiak egyik téli szerzeménye, a horvát Bernardo Matic kapott figyelmeztetést. A 21. percben két játékmegszakítás is történt ütközés miatti szabálytalankodást követően. Pesiccsel szemben nem voltak a durvák a hazaiak a szerb csatár mégis a földre huppant a 25. percben. A bíró tovább engedte a játékot, ahogy Nikolov Maiga elleni „veszélyes játéka” sem ért lapot. Abu Fani elkésett ütemű becsúszása viszont már cédulával járt. Pesics csak a szóbeli feddésben részesült a 36. percben, mert vitatott egy kirúgást. A 42. perc azonban már meghozta azt is, amire az FTC hívek a legjobban vártak. Abu Fani megszerezte a vezetést a vendégeknek (0–1). Az első félidő Pesics „százszázalékos” helyzetnek számító, ám kihagyot ziccerével zárult, no meg összeségében hiba nélküli bírákodással zárult.

Tartalmas életút a 2003-as vizsgától Az 1982. január 2-án Egerben született Farkas Ádám 2003-ban tett játékvezetői vizsgát. A Gyöngyösön élő sípmester 2007-ben került az országos keretbe, egy év múltán pedig az élvonalbeli sípmesterek közé minősítették. Első NB I.-es meccsét 2009-ben a MTK–Kaposvár összecsapás (2–1) jelentette, ahol asszisztensként Fehér Gyula és Kelemen Attila segítette a munkáját, negyedik bíróként pedig Varga László tevékenykedett. 2013-ban az első 12 hivatásos játékvezető egyike lett. Eddig 214 NB I.-es, 96 NB II.-es és 19 NB III.-as találkozót vezetett. Nemzetközi szinten 2010-ben a Napoli–Utrecht Európa-liga mérkőzésen asszisztensként, ám külföldön néhány héttel a nápolyi találkozó előtt az Oroszország–Lettország U21-es mérkőzésen debütált tartalék játékvezetőként. 2015-től 2023-ig volt a FIFA-keret tagja. A 2016-os franciaországi Eb-n három meccsen működött. Heves megyében 2007-ben, 2008-ban és 2015-ben kiérdemelte az Év Játékvezetője címet. Ötletgazdája a Focival a gyógyulásért jótékonysági tornának. Felesége Urbán Eszter FIFA-játékvezető. Gyermekeik: Luca (2015) és Lara (2019).

Az öltözőből – és a büféből – visszatérve a langymelegnek közel sem nevezhető időben gyorsan forróvá váltott a hangulat, amikor a várdaiak azonnal veszélyt teremtettek az FTC kapuja előtt. Újabb gól azonban nem született, ellenben egy lerántásáért megítélt szabadrúgás következhetett a 49. percben. Les miatt és egy ütközés okán a folytatásban már csak a 61. percben áll meg a játék, méghozzá középkezdés miatt, ami a Ferencváros második találatát jelentette. Loncar gólját VAR-vizsgálat követte, de nem történt kezezés a félpályánál, így érvényes gól született (0–2). Nem volt szükséges a videózásra a 65. percben, amikor a szöglet után Mesanovic szépített (1–3). A 68. percben sérülés miatti ápolás adott okot Farkas Ádámnak arra, hogy beengedje a pályára a hazai masszőrt. A 69. percben Pesics növelte a vendégek előnyét (1–3), ami cserék sora követte mindkét oldalon. Tekintve, hogy a mérkőzés hajrájára a legfontosabb kérdések eldőltek, Fradi-fölény és minimális bírói közreműködés jellemezte a békés mederben zajlott utolsó húsz percét.