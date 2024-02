Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny február 9-i számában az idei szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről. A rendezvényt kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánították, a szervezéssel pedig a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget bízták meg, a lebonyolításban közreműködik a Magyar Lovassport Szövetség is. Meghatározták azt is, hogy adókedvezményt is kaphat egy meghatározott kör. Az eseményre 865,5 millió forintot különítenek el. Az építési és közlekedési miniszternek a sportesemény megszervezéséhez kapcsolódó útfelújítási munkákat a rendelkezésre álló források terhére meg kell valósítania augusztus végéig.

Horváth László országgyűlési képviselő is beszámolt a fentebbiekről Facebookon.