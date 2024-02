A szervezet levelét alább közöljük:

„Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők!

Nyílt levelünket Gyöngyös város képviselő-testületének 2024. február 15-i döntése okán a férfi NB I.-ben és több nemzeti utánpótlás bajnokságban szereplő a Gyöngyösi Kézilabda Klub csapatainak szurkolói, valamennyi gyöngyösi és környékbeli kézilabda szerető „családtag”, nevében és felhatalmazásával küldjük önöknek a helyi és az országos médiák nyilvánosságát felhasználva. Levelünk célja, nem a jelenlegi nehéz körülmények közötti feszültségkeltés, hanem a jövő építése. Hiszünk benne, hogy szeretett sportágunk szebbé jobbá vonzóbbá tétele a nehéz időszak után közösen eredményes lesz. A legjobb családban is elkerülhetetlenek a viták, ezért hiszünk benne, ha most szólunk az a jövőre nézve építő jellegű lesz városunk és a mátraaljai kézilabdás család számára. Levelünk távol áll a politikai állásfoglalástól, hiszen tagjaink politikai nézetei igen sokszínűek. Tagságunkat a város egyik legnagyobb létszámú civil egyesülete, a gyöngyösi kézilabda sport szeretete kovácsolja össze.

Az önök döntése mely szerint a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetési jogát 2024. júniusa után nem hosszabbítják meg a klubbal nagyságrendileg évente százmillió forint külső forrástól (TAO – Társasági adó) fosztja meg szeretett klubunkat, nehéz helyzetet teremtve ezzel.

Több képviselő rendszeresen része az NB I.-es csapat mérkőzéseinek is ezért egy kizárólag szakmai alapon nyugvó békés egyeztetést kezdeményezünk a döntés felülvizsgálatával kapcsolatban.

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” Jelen helyzetben sem becsületesen győzni, sem emelt fővel veszíteni nem tudunk. A döntés, amit meghoztak úgy született meg, hogy annak szakmai következményeivel és hatásaival érdemben nem foglalkoztak.

Az alázatban, az elvégzett munkában és a pályán elért becsületesen kivívott küzdelemben van bizodalmunk. Reméljük, hogy a jövőben hozott döntéseik megalapozottabbak és igazságosabbak lesznek, melyek a mátraaljai kézilabdázást érintik.

Mi, a Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klubja kiállunk a csapatunk mellett!

A sportcsarnok üzemeltetési jogát elveszítő, így nehéz helyzetbe kerülő csapatainknak üzenjük itt is: VELETEK VAGYUNK!

Lojalitásunkat egy fehér szalag kitűzésével is jelezzük és kérünk minden szurkolót, mindenkit, aki büszke a város egyetlen NB I.-es csapatára, a sportot szerető gyöngyösi embereket és mindazokat, akiknek szeretnék, hogy sokáig ilyen magas szintű kézilabda legyen Gyöngyösön, csatlakozzon hozzánk!

Tűzd ki a fehér szalagot! Üzenj a Gyöngyösi Kézilabda Klubnak: VELETEK VAGYUNK!

A Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub tagsága nevében Zakhar Attila, elnök, Szanyi Tamás, alelnök és Erdei Mihály, alelnök

Gyöngyös, 2024. február 19."