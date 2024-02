– Nagyon örülök az elsőségnek, nagy kő esett le a szívemről – sóhajtott egyet a 60 méteres gátfutásban 7,74 másodperces idővel győztes Szeles Bálint.

– Az előfutam rossz startját követően úgy voltam vele, csak érjek célba, a fináléban majd minden másképp lesz. Őszintén szólva ez nem teljesen így alakult, mert nyomot hagyott bennem a nap első futása. A bajnoki cím mindig remek érzéssel tölt el, és nincs ez másképp most sem. Amit tudtam, azt kihoztam magamból, ezzel együtt 7,70-en a belüli időre képesnek tartom magam.

Az 1998-ban született Szeles Bálint a nyolcas döntő legtapasztaltabb tagjának számít, miközben a második helyen végzett Eszes Dániel (Városi Sportegyesület Dunakeszi, 7,79) is a '90-es korosztályhoz tartozik, a többiek pedig 2000 utáni születésűek. Ez a versenyzésben is megmutatkozott. Az viszont nem, hogy az ob-t négy nemzetközi verseny is megelőzte az EVSI sprintere számára.

– A nyíregyházi ob-n mindez nem kamatozott, de később máshol majd meg lesz mindennek a haszna. Most fújhatok egy kicsit, persze nem sokáig, mert február 22-án már Berlinben vár rám Silver verseny – tekintett előre az ötödik magyar bajnoki címét szerzett andornaktályai illetőségű atléta.

Értékelésben Szeles Bálint edzője, Petrovai József is arra utalt először, hogy tanítványa az első gátat nem tudta „bikából” venni.

Szeles Bálint (középen) megvédte a bajnoki címét

Forrás: Beküldött fotó

– Látszott, hogy félt a rajtnál, azonban a második és a harmadik akadálynál már felvette a ritmust és tetszetős, mutatós futással nyert aranyat – mondta a szakvezető. – Bálint január 20-a óta minden hétvégén rajthoz állt valahol, ráadásul mindannyiszor sok utazással járó nemzetközi verseny vár rá. A most megszerzett bajnoki címnek vele együtt nagyon örülök, bízok benne, hogy neki is jó visszaigazolás a befektetett munkára vonatkozóan.