A PSE részéről megfogalmazott terv szerint az egylet idén is szeretné folytatni széleskörű tevékenységét és fejlődését. A városi fenntartású klub szakosztályainak támogatását részletesen közölte az önkormányzat, amelyben a forintosított összegeken túl az is szerepel, hogy a Bocsi Attila Sporttelep, a tornacsarnok, műfüves kispálya, a teniszpálya és a konditerem fenntartását is segíti plusz vállalásokkal a testület. Ezenfelül a város sport ingatlanjait az amatőr sportolók ingyenesen használhatják.

Szakosztályi lebontásban így néz ki a 2024-es önkormányzati támogatás

Labdarúgás (3 millió forint)

Edzéseket négy éves kortól tartanak, hét csapatot versenyeztetnek és összesen 130 igazolt sportolóval rendelkeznek.

Sakk (400 ezer forint)

A szakosztály Heves/Nógrád vármegyei bajnokságban szerepel 16 felnőtt játékossal. A helyi iskolával karöltve 15 utánpótlás korú gyermekkel foglalkoznak.

Asztalitenisz (300 ezer forint)

Két csapatot versenyeztetnek, a felnőtt játékosok száma 25 fő, illetve megkezdődött az utánpótlás-képzés is az edzéseken.

Shotokan karate (300 ezer forint)

Rendszeresen készülnek és vesznek részt versenyeken, övvizsgákon. A gyerekekkel 6 éves kortól foglalkoznak. Létszámuk 15–20 fő között alakul.

Túra (50 ezer forint)

Évente négy túrát szerveznek a város környékén lévő útvonalakon. Az eseményeken alkalmanként 30–50 fő vesz részt.

Röplabda (25 ezer forint)

Hetente két alkalommal játszanak a tornacsarnokban. A lányok és fiúk által alkotott csapatok létszáma 15–20 fő.

A fent említett sportolási lehetőségeken kívül van lehetőség női tornacsoport foglalkozásait és szezonban a teniszpályát is látogatni – szerepel a Pétervására SE közösségi oldalán.

– A sportfoglalkozásra nem csak helyiek, de a környékbeli településekről is sokan járnak, akiket szintén szívesen fogadunk. Sportolóink száma ebben az évben is településünk lakosságához mérten magasan, 270 fő körül alakul. Minden szakosztályunkba várjuk a mozogni, sportolni, esetleg versenyezni szerető gyerekeket, hölgyeket és urakat. Bízunk benne, hogy egyesületünk és a szakosztályaink a különböző pályázatok segítségével évközben további eszközökhöz és anyagi támogatáshoz jutnak. Természetesen továbbra is szívesen fogadunk szponzori felajánlásokat.