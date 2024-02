– Ez a küzdősportok öttusája, ahol egy kicsit mindenhez érteni kell, a fejlődés pedig elengedhetetlen. Most, a felkészülési etapban hétfőtől szombatig napi kettő alkalommal edzek, reggelente pedig jógázok. Végre igazán elememben érzem magam. A hosszú inaktív időszak nagyon nehéz volt mentálisan is, de most végre kiadhatom magamból a sok felgyülemlett stresszt – mondta Borics, aki tavaly februárig első számú kihívóként szerepelt a Bellator hivatalos pehelysúlyú ranglistáján.

Borics hosszú távú tervei között szerepel a klubvezetés és az utánpótlás-nevelés is. Gyógyulása alatt Egerben nyitott klubot – melyet jelenleg egy edzőtársa vezet -, és a jövőben országos szintre szeretné emelni az oktatást. Egyelőre azonban a sportkarrierjére fókuszál.