Erről azonban nem történt előzetes egyeztetés sem a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, sem az NB III.-as csapatot működtető Eger Labdarúgó Sport Kft.-vel sem. Az Eger SE vezetői gyorsan felvették a kapcsolatot a szövetség illetékeseivel és ennek köszönhetően – ha változások árán is, de – a hétvégén a szurkolók a stadionban láthatják az Eger SE–Gyöngyösi AK Heves vármegyei NB III.-as derbit.

Az első híradás kilenc napja, február 19-én látott napvilágot arról, hogy a székek cseréjével elkezdődött a Szentmarjay stadion főlelátójának felújítása. A középső három szektorban felszedték az ehasználódott ülőalkalmatosságokat, amelyeket 19 évvel ezelőtt szereltek fel.

„A városi stadion felújítása, megszépítése egy hete már elkezdődött – amihez Keller József biztosít anyagi hátteret. A középső három szektorban 1800 piroskék műanyag széket szerelnek fel, később pedig fedetté teszik azt a részt” – írtuk 2005. május 26-án.

Majd' húsz esztendő múltán következett az újabb rekonstrukció – két héttel a bajnoki rajtot megelőzően.

– A székeket már a múlt héten eltávolították a lelátóról a kivitelező cég munkatársai, ám az újak elhelyezése előtt a vasszerkezet, valamint a betonalap megerősítése és az évtizedek alatt bekövetkezett károsodások javítására van szükség – mondta a létesítményt vagyonkezelőként működtető Egri Városi Sportiskola igazgatóhelyettese, Bajzát Rafael.

Ez azonban nem megy egyik napról a másikra, ami azt is magával vonja, hogy a március 3-i tavaszi nyitányon nem tartózkodhatnak nézők a jelenleg lezárt főlelátón. Mivel a következő hazai mérkőzés egy hét múlva esedékes, így várhatóan a március 10-i, DVSC II. elleni találkozón is hasonló lesz a helyzet. A hazai és a vendégszurkolók beléptetésére az oldalsó szektorokban (C és B) nyílik lehetőség.

Lakógyűlés A Szentmarjay stadion lelátójának szomszédságában élő Deák Ferenc úti lakosok részére március 4-én, hétfőn 16 órától lakógyűlést tartanak a Stadion utcai szurkolói büfében, ahol tájékoztatást adnak a munkálatokról.

Bajzát Rafael hozzátette: mintegy 1500 piros, kék és fehér széket szerelnek fel, majd pedig kialakítják a felújított nézőtér fölé részlegesen benyúló tetőszerkezetet. A munkálatokat a létesítmény tulajdonosaként az egri önkormányzat felügyeli.

Az Eger SE csapatait működtető Eger Labdarúgó Sport Kft. részéről meglepetten fogadták a történteket.

– Az Eger SE vezetősége értetlenül áll az események előtt, hiszen pár nappal a tavaszi szezon indulása előtt kezdődtek a számunkra ismeretlen munkálatok – közölte Farkas Balázs ügyvezető.

– Azért mondom, hogy ismeretlen, mert semmilyen tájékoztatást nem kaptunk sem a megrendelőtől, aki információink Eger polgármestere, sem az Egri Városi Sportiskolától, sem a kivitelezőtől. Mi, ugyan csak bérlők vagyunk, igaz, az egyetlenek, akik bajnoki mérkőzést játszanak itt, de számunkra fontos szurkolóink kiszolgálása és az, hogy a csapatunk a megszokott helyszínen, a Szentmarjay Tibor Stadionban tudja játszani a tavaszi mérkőzéseket. Ezért, amikor láttuk, hogy mi történik a stadionban, azonnal egyeztetéseket kezdtünk az MLSZ-szel, amelynek munkatársai azt kérték, hogy változtassunk a szurkolók elhelyezésén. Így a munkálatok ellenére vasárnap a megszokott helyszínen tudunk mérkőzést rendezni, amelyen reményeim szerint megszerzi a három pontot csapatunk.

