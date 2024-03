– A vármegyei rangadókat a két csapat tabellán elfoglalt helyezésétől függetlenül mindig élénk érdeklődés övezi, most sincs ez másként, mindenki nagyon várja már a találkozót – fogalmazott az egriek edzője, Tóth Edmond. – A szurkolók rendre kiváló hangulatot teremtenek, bízom benne, hogy a pályán is jó mérkőzés alakul. Jó érzés látni, hogy a srácok komolyan készülnek, már az új játékosok is tudják, hogy komoly presztízzsel bíró párharc előtt állunk.