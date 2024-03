PETŐFIBÁNYA–HEVESTHERM HEVESI LSC 0–3 (0–3)

Petőfibánya, 60 néző. V.: Orosz Fruzsina (Sohajda L., Panyi K.).

JÓK: Gerhát, Török, Berki T., ill. mindenki.

PARÁDI JÁNOS: – Az első félidő egyéni hibái okozták a meccs kimenetelét, ezen javítani kell a jövőben. Viszont a játék képe alapján az iksz megérdemelt lett volna.

BESENYEI FERENC: –Az első félidei jó játékunk eldöntötte a három pont sorsát, a második félidei helyzet-kihasználásunk az őszi szezont idézte.

MARSHALL-ASE–MAKLÁR 1–0 (0–0)

Andornaktálya, 120 néző. V.: Mencsik László (Bodó I., Somodi B.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Noszek, Fügedi, Koós, Baji.

KOVÁCS ZSOLT: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink, hogy többgólos előnyt szerezzünk, de nem voltunk elég koncentráltak. A második félidőben egy szép variáció után megszereztük a vezetést, ami egy kicsit minket zavart meg. Csodálkozom, hogy az ellenfél teljes létszámban fejezte be a mérkőzést. A végeredmény azt mutatja, hogy az Andornak volt ma a jobb csapat.

SIPOS LAJOS: – Nagyszerűen előkészített pályán igazi szomszédvári rangadó kerekedett. Az első játékrészben nem találtuk a rést a jól védekező ellenfélen és igazából kontrából a házigazda veszélyeztetett. A második félidőben mutattuk meg, mit is szeretnénk játszani. Számos ziccert alakítottunk ki az ellenfél kapuja előtt, mégis mi kaptunk gólt egy fegyelmezetlenség utáni pontrúgásból. A fociban nem mindig a jobbik csapat győz, most is ez történt. Gratulálok a hazaiaknak!