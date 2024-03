„Három évet még kaptunk belőle...” – mondja elcsukló hangon, idősebb fia, Attila. A Covid ideje alatt, vagyis 2021-ben Lóri bácsit hetekig a lélegeztetőgép tartotta életben. Abból az állapotból, abból a helyzetből is felállt azonban, mert az élni akarás mindennél erősebben munkált benne.

Felépülése után nem sokkal egri kispályás meccsen hozott vele össze a sors.

Csak egy félidőt nézett, de annak is nagyon örült, hogy legalább már ennyire futotta tőle. Nem győzött hálát adni az orvosoknak, köztük is elsősorban a barátként kezelt dr. Kincses Miklósnak, és mindenki másnak, aki az evilági létben megtartotta őt a családjának. Az unokák imádták Lóri papát, elég volt egy telefon és máris hozta, vitte, vigyázta a kislányokat. A család mellett csupán egy fontosabb akadt számára, mégpedig a futballt. Ebből sem akármelyik, hanem majdnem kizárólag a felsőtárkányi, no meg a Loki.

Abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy közösen élhettem át vele együtt a klub első bajnoki címét a megyei I. osztályban 2001-ben, majd a másodikat 2003-ban.

Nemhogy mérkőzés, de edzés sem zajlott nélküle. A világ végére is elment volna a csapatért, azokért a futballistákért, akik a tárkányi mezben szerepeltek. Ha győztek az aranylábúak, az maga volt a mennyország, ám akkor sem dőlt a kardjába, ha kikapott a gárda, igaz, ez nagyon elkeserítette. A kudarcra azonban jóval kevesebb példa akadt, ennek köszönhetően pedig egészen az NB III.-as bajnoki címig menetelt a gárda a 2012/13-as idényben. Ahogy a 1990-es évektől tartott felívelő időszakot, úgy a visszaesést is Bajzáth Lóránttal a nézőtéren élte meg a Bükk-kapujának csapata.

A csapat, amelynek ugyanúgy elkötelezett szurkolójává vált két fia, Attila és Ádám. Unokája, Zsombor a jelenkor vármegyei III. osztályban szereplő gárdájának tagjaként kaphatott figyelmet nagyapjától.

A papa meccsről történő elmaradása már egészségügyi okokra vezethető vissza, mert más nem jelentett számára felmentést a lelátói jelenlét alól.

A „nagy hármasból” már csak Márti néni (Herkules Ferencné) maradt. A gyógyszerész klubelnök, Varga Zsigmond után az utóbbi hetekben már súlyos beteg Lóri bácsi is búcsút intett Felsőtárkánynak, egyben a helyi futballnak. Aki ismerte, jól tudja, milyen ember, milyen drukker volt a nagy idők nagy tanuja, Bajzáth Lóránt.