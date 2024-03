– Kilenc mérkőzést terveztünk, de csak nyolcat játszottuk, ám így is bőven nyílt lehetőség a gyakorlásra, és a saját utánpótlásból felkerült ifjak csapatba építésére. Így aztán Bucsu Richárd, Szász Kristóf és Áll Dávid többször is bizonyíthatja, hogy mire képes – mondta az FC Hatvan vezetőedzője, Zoran Szpisljak.

– A műfüves pályát elhagyva a héten már tudtunk élőfüvön edzeni, vagyis ezzel is hangolódtunk a vasárnapi bajnoki rajtra. A sényőiek közül a Kapacina testvérekre különösen figyelnünk kell, ahogy a pontrúgások és a nagy bedobások is a vendégek erősségei közé tartoznak. Az NB III.-as mezőny nagyon kiegyenlített, minden csapatban akad négy-öt olyan futballista, aki meghatározó jelleggel bír. A tavaszi idény 13 mérkőzést tartalmaz, ám ezeket mind külön egységként kezeljük. Valamennyi meccsre úgy készülünk, mintha kupadöntőt játszanánk. Így lesz ez a sényőiekkel szemben is.