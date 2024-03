Az eltiltás Fegyelmi Szabályzat szerinti hivatkozásai a következők

21. § (2) b)

A játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség, tettlegesség labdarúgó részéről. Annak a labdarúgónak a büntetése, aki a játékvezető téves, vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen szóval vagy mozdulattal sportszerűtlen módon tiltakozik, működésére negatív kijelentést tesz mérkőzéstől eltiltás kettő héttől-egy évig.

10.§ (4) a) és b)

A fegyelmi büntetés súlyosítása, mentesítés a büntetés alól

a) A fegyelmi büntetés kiszabásánál a súlyosító körülményeket is figyelembe lehet venni.

b) Súlyosítani lehet például a fegyelmi büntetést a vétkes fegyelmezési múltjára tekintettel, továbbá annak, aki a fegyelmi vétséget akkor követi el, amikor a labda nincs játékban, vagy számára nincs megjátszható közelségben, aki sérülést okoz, továbbá aki egy mérkőzésen több fegyelmi vétséget is elkövet, vagy aki egy mérkőzésen ugyanazt a fegyelmi vétséget ismételten elköveti. A súlyosítás mértéke nem haladhatja meg az adott fegyelmi vétségre kiszabható fegyelmi büntetés felső határának kétszeresét. A súlyosítás mértékével végleges eltiltás is kiszabható.