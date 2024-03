Szombat, 12.30:

MSE-TARNAMÉRA (14.)–ABASÁR (7.)

Recsk, műfű. V.: Bakó D. (Orovecz, Juhász S.).

Abasár elkapta megint a fonalat, így sajnos nem lesz ellenfele a Tarnaméra sem, 1–3.

Szombat, 15.00:

HORT (15.)–POROSZLÓ (11.)

Hort. V.: Nagy Ferenc (Koren, Bogdán).

Maksa Pisti barátomék otthon begyűjtik a pontokat a Tisza-partiakkal szemben, 2–1.

MÁTRADERECSKE (4.)–GYÖNGYÖSSOLYMOS (12.)

Recsk, műfű. V.: Juhász Sámuel (Bakó, Orovecz).

A hazai csapatnak sokkal nagyobb az esélye a győzelemre, így most sem lesz másképp, mint hogy nyer a Mátraderecske, 3–0.

APC (13.)–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (2.)

Apc. V.: Rézműves Ferenc (Somogyi, Bodó R.).

A Vámosgyörk jól beerősített, ez látszik a csapat eredményein is, most is nagy különségge győznek a vendégek, 0–5.

DOMOSZLÓ (1.)–ZAGYVASZÁNTÓ (8.)

Füzesabony, műfű. V.: Orosz Fruzsina (Németh Sz., Németh M.).

A mi meccsünk nem lesz könnyű mérkőzés, de nagyon bízok a csapattársaimban, hogy helyt tudunk állni jó Domoszló ellen, 2–2.