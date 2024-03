MAKLÁR SE–BESENYŐTELEK SC 6–1 (2–1)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 250 néző. V.: Kasza Dénes (Rozsnaki G., Csathó Zs.).

MAKLÁR: Kecskeméti Á. (Nagy B., 85.) – Szeles A., Baji Á., Jéger B. (Lázók A., 85.), Fügedi T., Vojtekovszki M., Koós K. (Derda D., 73.), Nagy B. (Besenyei R., 18.), Bacsó D., Mága T. (Renge M., 85.), Sárosi G. Edzők: Sipos Lajos és Csomós János.

BESENYŐTELEK: Bercsényi B. (Vincze B., 65.) – Kiss M., Utasi B., Tarnóczi V., Csala A. (Farkas L., 65.), Kovács Á. (Kovács R., 79.), Radócz Á., Rézműves Cs., Pálfalvi A. (Németh M., 65.), Póka T. (Szabó D., 65.), Vámosi R. (Kiss P., 10., Szabó Á., 65.). Edző: Tóth László.

GÓL: Mága T. (9.), Vojtekovszki M. (31., 64., 72.), Bacsó D. (58.), Sárosi G. (91.), ill. Utasi B. (20.).

JÓK: Vojtekovszki M. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Utasi B.

SIPOS LAJOS: – Az előző három bajnoki mérkőzésen mutatott teljesítményünket hoztuk ma is. Bár akadtak hullámvölgyek a játékunkban, a rajtnál ugyan beragadtunk pontok tekintetében, de egy percet sem kételkedtünk abban, hogy jó úton járunk és ma a gólok is jöttek. A sok sérültnek mielőbbi felépülést, Misz Gyurinak pedig boldog születésnapot kívánunk!

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Ezek is mi vagyunk. Ezúttal meg sem tudtuk közelíteni az elmúlt három hét teljesítményét. A hazaiak minden téren felülmúltak bennünket, gratulálunk nekik!

EGER SE II.–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 0–1 (0–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, műfű, 70 néző. V.: Orosz Fruzsina (Németh M., Oancz K.).

EGER: Molnár-Nagy M. – Bozó K., Németh G., Berecz K. (Pápai Z., 73.), Hamar B. (Nagy Á., 73.), Barta D. (Kelemen B., 46.), Nyilas L. (Balajti J., 58.), Barta A., Terjék D. (Hegyi Z., 46.), Bakondi B., Czipó B. (Káli M., 58.). Edző: Gyetván Krisztián.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N. (Horváth V., 46.), Nyerges P. (Bakó P., 62.), Nádudvari A., Sőregi Z., Bartha B., Szabó Cs., Kocsis M., Gulyás K., Csillik K., Danyi P. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Horváth V. (56.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Csillik K., Halasi Á., Horváth V.

GYETVÁN KRISZTIÁN: – Nehéz ilyen mérkőzés után mit mondani. Újból saját magunkat vertük meg. A kapu előtti helyzet-kihasználásunk ma ismét egyenlő volt a rúgott góljaink számával, míg a vendégek két lehetőségből egyet kihasználtak.

LABANCZ RÓBERT: – A mai napon a szerencsével sem álltunk hadilábon, de nagyon örülünk a győzelemnek.