A női NB I/B 20. fordulójának mérkőzésén:

FERENCVÁROSI TC U19–ESZTERHÁZY SC 26–27 (17–12)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 100 néző. V.: Kovács T., Mándli B.

ESC: Kiss-Gadányi – Bernát 1, Zsákovics 1, Simon A. 4, Babinszky 2, Tóth G., Szentkeressy-Kovács 1. Csere: Iván E. 4, Pint L. 5 (4), Vass V. 4, Zákányi 1, Kiser 2, Gazsovics 2. Edző: Farkas József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–2, 12. p.: 6–3, 18. p.: 8–6, 24. p.: 14–10, 36. p.: 18–15, 42. p.: 21–16, 48. p.: 21–20, 54. p.: 22–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/0, ill. 5/4.

A 14. percben már 8–3-ra vezetett a házigazda, de még a 42. percben is ötgólos hátrányban (21–16) kézilabdáztak Babinszky Laráék. A felzárkózást kettős emberelőnyben kezdte meg az egri gárda, s egy 6–0-s szériával a hajrára át is vette a vezetést (21–22). Az utolsó percekben nagy adok-kapok kezdődött. A győzelmet azt követően szerezte meg a vendégcsapat, hogy fél perccel a végső dudaszó megszólalása előtt Kármán Luca hétméterese a kapufán csattant.

Az Eszterházy SC idei hetedik bajnoki mérkőzésén harmadik győzelmét aratta.

FARKAS JÓZSEF: – Óriási gratuláció a csapatnak, hogy ilyen hőfokú mérkőzést meg tudtunk nyerni, ráadásul idegenben. Az első félidőben sokat hibáztunk a támadások befejezésében és nem igazán tudtuk megakadályozni ellenfelünk gyors támadásait. Úgy érzem, a félidőben sikerült felrázni a lányokat, teljesen más arcukat mutatták a második játékrészben. Kiss-Gadányi Maja végig extra teljesítményt nyújtott, a végjáték taktikai módosításai is eredményesnek bizonyultak. Jobban akartuk a győzelmet, így a szerencse is mellénk pártolt. A kapufáról hozzánk pattant minden labda. Mindenki hozzátett a sikerhez, igazi csapatként sikerült elhozni a két bravúrpontot.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Érd, március 16., szombat, 18.00.

A bajnokság állása

1. Szombathely 20 20 – – 713–511 40

2. Esztergom 20 17 – 3 590–458 34

3. Érd 20 16 – 4 641–548 32

4. Komárom 20 12 3 5 557–555 27

5. FTC U19 20 12 – 8 584–564 24

6. SZISE 20 10 2 8 601–589 22

7. Orosháza 20 10 1 9 531–529 21

8. Eszterházy SC 20 8 3 9 572–562 19

9. Tempo KSE 20 7 2 11 554–570 16

10. Hajdúnánás 21 7 2 12 517–573 16

11. Szigetszentmiklós 20 7 1 12 541–598 15

12. DVSC U19 20 6 1 13 561–615 13

13. Kispest NKK 20 5 3 12 546–604 13

14. PTE PEAC 19 6 – 13 521–552 12

15. Gárdony-Pázmánd 20 4 2 14 534–611 10

16. Szegedi NKE 20 2 2 16 526–650 6