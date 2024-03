Az NB III. Északkeleti-csoportjának 18. fordulójában:

FC HATVAN–SÉNYŐ FC SELYEM-BER 1–4 (0–1)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Dr. Dédesi Mátyás (Elek B., Bense M.).

HATVAN: Menczeles I. – Takács B., Szabó Sz., Mundi Z. (Kitl K., 53.), Karácsony D., Panyi A. (Benkó D., 53.), Sárossy D., Burzi A. ( Vincze A., 53.), Nagy Zs. (Czibolya, 70.), Tarjáni P., Dinka K. Edző: Zoran Spisljak.

SÉNYŐ: Talián L. – Klepács K., Kapacina K., Garda D., Farkas M., Lizák B., Szokol Zs., Vámos G., Ur L., Kapacina V., Orosz M. Edző: Nagy Sándor.

GÓL: Tarjáni (73.) ill. Klepács (39.), Lizák (51.), Márton (86.), Schmidt (90.)

JÓK: Mundi, Kitl K., Tarjáni, Dinka K., ill. az egész vendégcsapat.

Gyászszünettel kezdődött a találkozó a 12 éves korában, tragikusan fiatalon elhunyt hatvani utánpótlás-játékos, Futó Anna emlékére. A hatvaniak soraiban több mint fél év után lépett pályára a hosszú sérüléséből felépülő kulcsjátékos, Mundi Zoltán, a téli új igazolások közül pedig Nagy Zsombor Huba kapott helyet a védelem tengelyében. A Hatvan lendületesen kezdte a találkozót, a sényőiek viszont a keménykedésért nem mentek a szomszédba, rendesen „faragták” a hazai játékosokat, azonban a játékvezető sokáig nem érezte úgy, hogy sárga lappal kellene megállítania ezt a fajta játékstílust. Az első félidőben Talián László háromszor is bravúrral mentett, míg egyszer a kapufa is kisegítette a sényőieket, akik a szünet előtt Klepács Krisztián szabadrúgásgóljával előnybe kerültek. A második félidő elején ezt gyorsan megduplázták, de a Hatvan nem adta fel, a csapatban az első gólját szerző Tarjáni Péter találatával szépített. Kitl Krisztián ezt követően szabadrúgásból eltalálta a felső kapufát, sőt, a kipattanónál Czibolya is a lécre fejelt, a hajrára viszont elfogyott az erő, jöttek a védelmi hibák és két újabb kapott gól. A játék képe alapján a Hatvan nem érdemelt ilyen súlyos vereséget.