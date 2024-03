A szurkolók új bejáraton léphetnek be a létesítménybe, ahol immár büfé is várja őket, míg a lelátó mögött kialakított parkoló tehermentesíti a környező utcákat az autóktól. A játékoskijáró középről átkerült a nézőtér felőli oldalra, ahol elkülönített részről követhetik figyelemmel az eseményeket a díszvendégek. A Gyöngyöshalásszal szembeni mérkőzésen ezt az illusztris társaságot képviselte az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő, de jelen volt az új Heves vármegyei LSZ-igazgató, Farkas Ádám, miként a térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor is tiszteletét tette. Ők mindannyian láthatták, hogy a remek gyepszőnyegről az öltözőbe vonuló futballistákat a télen teljesen modernizált folyosón Puskás Ferenc és Pelé falra festett portréja (is) fogadja.

Az FSC edzője, Bódis Barna rendre elmondja, hogy a Nagy Csaba polgármester vezette önkormányzat és Erőss Róbert névadó szponzor mennyit pénzt, paripát és fegyvert áldoz a csapatra. Ennek újabb mérföldkövét a sportlétesítmény ismételt fejlesztése jelenti.

Szakmai szempontokat tekintve ettől már csak egy lényegesebb része akadt a szombati játéknapnak.

Ezt pedig az egyik nagy vetélytárs legyőzése jelentette, ráadásul úgy, hogy közben a szomszédban a besenyőtelki „kistestvér” a forduló bombáját robbantotta a Lőrinci VSC 3–2-es felülmúlásával. Mi ez, ha nem dupla győztes állapot.

Innentől fogva már „csak” arra kell figyelni a Füzesabonyi SC-Erőss út csapatának, hogy ott maradjon, ahová a hétvégén feljutott.