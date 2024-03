A férfi NB I. 20. fordulójának mérkőzésén:

QHB-EGER–DABAS KC 23–24 (15–12)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 800 néző. V: Felhő F., Öcsi T.

EGER: MARCZIKA – Lezák 4 (1), Nastaj 2, Tóth K., Zennadi, F. Silva 2, Száva 2. Csere: Kiss G., Tóvizi 1, Kavin, Döme 2, Boros 2, TÓTH K. 6, Maracskó 1, Zennadi 1. Edző: Tóth Edmond

DABAS: Pallag – ÁCS 5, FEKETE B. 4, Garajszki 1, Koller 3, TÖRÖK Á. 3, Zdolik 4 (3). Csere: NAGY T. (kapus), Bálint B. 2, Dobrkovics, Bognár N., Laurinyecz 1, Szöllősi Sz. 1, Katona A. Edző: Tomori Győző

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 5–7, 18. p.: 9–9, 24. p.: 13–10, 36. p.: 17–15, 42. p.: 19–18, 48. p.: 20–19, 54. p.: 20–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 4/3.

Azok után, hogy a hazaiaknál Ágoston Áron betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, egyedüli kapusként Marczika Barnabás állt rendelkezésre. A 23 éves hálóőr állta a sarat: a kapujára tartó 39 lövésből 15-öt hárított, ami 38 százalékos védési hatékonyság.

Nagyobb gondja az egrieknek, hogy Abdeldjalil Zennadi teljesítményét jelentősen befolyásolja az iszlám hívők éves böjti időszaka, a ramadán. Az algériai beálló formahanyatlása védekezésben és támadásban is érezteti hatását. Ezúttal szűk félórára volt bevethető.

Összességében elmondható, hogy csak az első félidő második felében teljesített olyan hőfokon az egri gárda, amivel ellenfele fölé nőtt. Tóth Károlyék 5–8-as állásról 9–4-es szériával a félidő végére biztos előnyre tettek szert.

A szünet után azonban visszaesett az egriek támadójátéka. A dabasiak a 41. percben fordítottak (17–18) majd az utolsó tíz percben a győzelmet is bebiztosították. Ehhez kellett az is, hogy hazai részről a hajrában két hétméteres is kimaradt.

TÓTH EDMOND: – A második félidőben olyan védekezést hoztak a vendégek, amivel nem tudtunk mit kezdeni. A szünet után mindössze nyolc gólt szereztünk, ami hazai pályán nagyon kevés. A végjátékban kimaradt két nagyon fontos hétméteres és két üres kapus lövés is, ami hozta magával a vereséget.

TOMORI GYŐZŐ: – Végletekig kiélezett csatában sikerült nyerni. A mérkőzés középső részében inkább a hazaiak akarata érvényesült. Amikor a második félidőben ismét összeállt a védekezésünk, már ismét eredményesebbek voltunk. Ez jelentette a kulcsát a meccsnek. Ebben az időszakban még a szerencse is elpártolt a hazaiaktól. Komoly tartásról tettünk tanúbizonyságot, mert jelentős hátrányból is fordítottunk.

KÖVETKEZIK: HSA NEKA–QHB-Eger, április 6., szombat, 18.00.