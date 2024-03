Mint ismert, a film a dr. Kemény Dénes vezette magyar férfi vízilabda-válogatott történetét, köztük a zsinórban három olimpiai bajnoki címet dolgozTa fel nagyon hatásos módon. A nagy sikerű alkotásban egri kötődésű pólósok, például Szécsi Zoltán, Biros Péter vagy Madaras Norbert is főszerepet kaptak.

Arról, hogy a filmet jelölték az AIPS médiadíjára a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) adott hírt hivatalos Facebook-bejegyzésében:

- Az AIPS közzétette az idei Médiadíjának több kategóriájában is az első szűkítés után versenyben maradt alkotások listáját. A sportfilmek kategóriájában (video documentary) a 38 versenyben maradtban két magyar munka is szerepel: Bényei Márta: A nemzet aranyai című, valamint Kéri András Dániel A calcio titkai című filmje. A sportolói portré kategóriában Szabó Dávid Rákosi Gyuláról készített filmje, a Hetven év a Fradiért ugyancsak bekerült a kiválasztottak közé. A rádiósoknál még két további versenyben maradt pályamunkáért szoríthatunk. Somogyi Zsófia Marozsán Fábián a szezon meglepetését jelentő sikeréről készített anyagáért, valamint Szép Zoltán a Marosvásárhelyi Rádióban elhangzott Erdélyi ötkarikás történetek című hangzójáért. A zsűri munkájában ezúttal is részt vett dr. Csisztu Zsuzsa, az AIPS és a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke - írtak.