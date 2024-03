– Kiváló lehetőség számunkra, hogy egy ismert márka és a piacon meghatározó vállalat segítségével sok-sok eredményes mérkőzésen lehetnek majd ott játékosaink és szurkolóink. A női csapat tavaly bajnoki címet nyert, idén ismét harcba szállunk a dobogóért – fogalmazott a sajtótájékoztatón a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán.

A klub ügyvezető elnöke hozzátette, „a szponzoráció révén biztosított támogatás nagy segítséget jelent az utánpótlás csapatok fejlesztésében – mindez kiemelten fontos számunkra, hiszen klubunk jövőjét a fiatal tehetségek jelentik”.

Biros Péter (balról), Szilágyi Dorottya, Tábori Tamás, Parkes Rebecca és Szécsi Zoltán

Forrás: Mudra László

Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója kiemelte, hogy különösen örömteli a vállalatcsoport számára, hogy az olimpia évétől támogathatják az Egri Vízilabda Klubot, amely a magyar női válogatott csapatnak már két tehetséget is ad, így nyáron nem csak az Eger, hanem az olimpiai válogatott színeiben is szurkolhatunk majd nekik. A vezérigazgató hozzátette, hogy a magyar vízilabda kiváló példa a tehetségek nagyszerű sportolókká formálására, mindez pedig összhangban van a 4iG Csoport céljaival, hiszen a vállalatcsoport is arra törekszik, hogy az információs és telekommunikációs szektorban piacvezetővé váljon.