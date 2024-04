A női NB II. Északkeleti régió alsóházi rájátszásának 3. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–ESZTERHÁZY SC U21 37–21 (20–12)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 75 néző. V.: Móczár T., Parádi R.

FÜZESABONY: TÓTH D. – CZAKÓ G. 1, DOHÁNY V. 5, BLASKÓ V. 4, BOCSISz. 7, TAMÁS-LÁNYI G. 6 (5), DOBOS-KOVÁCS V. Csere: VÉGH L. (kapus) NAGY LUCA 3, NAGY LIZA 1, CSOMÓS A. 6, TAMÁS CS. 1, PAPP D. 1, SZABÓ L. 2. Edző: Tamás Tamás

ESC: Mrkva Z. – Soltó J., Tóth Sz. 2, Barta Zs. 4, Kiss E. 1, Viszokai V. 3 (2), Kocsmár O. Csere: Nyikon (kapus), Lukács L., Pálinkás D. 5 (1), Kun L. 2, Nagy K. 2, Losonczi A. 1 (1), Gesztiványi L., Bércessy S., Szabó K. 1. Edző: Harsányi Kálmán

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–0, 12. p.: 7–4, 18. p.: 11–6, 24. p.: 15–6, 36. p.: 23–14, 42. p.: 27–16, 48. p.: 31–17, 54. p.: 33–17.

KIÁLLÍTÁSOK: 0, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/5, ill. 4/4.

TAMÁS TAMÁS: – Hasonlóan tudok nyilatkozni a hazai mérkőzésről is mint a vasárnapi egriről, mindenkit pályára tudtam küldeni és hozzá is tett a meccshez. Ami most nagyobb öröm számomra, hogy csapatként működtünk. Remélem a többi mérkőzésre is át tudjuk ezt emelni. Gratulálok a lányoknak!

HARSÁNYI KÁLMÁN: – Sok volt a technikai hiba, megint bántóan alul lőttük magunkat és hátul is adódtak problémák. Fiatal csapatomnak jó pár éve van még áttörni az üvegplafont. A legtöbb hibát a fejekben látom.

KÖVETKEZIK: STAVMAT Füzesabonyi SC–Újfehértó-Kállósemjéni SZSE, április 13., szombat, 15.30. Mogyoródi KSK–Eszterházy SC U21, április 14., vasárnap, 11.00.

Az alsóház állása

1. Füzesabony 9 7 1 1 289–222 15

2. DVSC U21 7 6 – 1 252–192 12

3. Mátészalka 8 4 1 3 262–248 9

4. Mogyoród 7 4 1 2 182–170 9

5. Újfehértó 7 3 – 4 194–217 6

6. Heves 8 2 2 4 204–239 6

7. Salgótarján 7 1 1 5 174–193 3

8. Eszterházy SC U21 9 1 – 8 240–316 2