– Rendkívül veszélyes harcosról beszélünk, nagyon tapasztalt, tíz bunyója volt már a világ legnagyobb MMA-szervezeténél, az UFC-ben, valamint edzett Habib Nurmagomedov csapatában is. Sosem fárad el, mindig megy előre, szeret birkózni és igyekszik többet melózni a harcok alatt, mint az ellenfelei. Ezzel együtt arra számítok, hogy a harmadik menet előtt lezárhatom a bunyót. Látványos, pörgős meccsre van kilátás, és még abban is bízom, hogy az este legjobb mérkőzése díját is elnyerhetjük majd – osztotta meg ellenfeléről Borics Ádám. A 30 éves siroki származású ketrecharcos szombaton a PFL nevű szervezet pehelysúlyú tornájának – amelynek végső győztese egymillió dollárt nyer – első fordulójában a perui Enrique Barzola ellen csatázik Chicagóban.