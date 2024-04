Május 8-12. között rendezik a Szilvásvárad Masters versenysorozat díjugrató állomását. Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója elmondta, negyedik alkalommal rendezik meg a Mastersen belül a díjugrató szakág megmérettetését, ami idén világkupa forduló is lesz, sőt, rendeznek egy olimpiai kvalifikációs pontot adó versenyszámot is, ami az egyéni ranglista első helyezettjeinek jelenthet kvalifikációt Párizsba.

Tavaly is színvonalas verseny volt a Díjugrató Világkupa

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Úgy tűnik, a díjugratás irányába tett törekvéseink kezdenek beérni, ugyanis rekordszámú nevezés érkezett. Közel egy hónappal a nevezési határidő előtt telt ház van, közel 100 lovat nem is tudunk beengedni. A nevezők több mint fele külföldi, öt olimpikon is van köztük. Az elmúlt években is volt évente egy-egy olimpikonunk, de egyszerre öten még sosem. Új országból is érkeznek résztvevők. A japán válogatott keretéből Sugitani Taizo látogat el hozzánk, míg a német Björn Nagel először indul Szilvásváradon. Új országként lesz hongkongi versenyzőnk, Patrick Lam, de várunk lovasokat Új-Zélandról is, úgyhogy igazi világkupa forduló lesz. Ezek a sportolók többnyire Európában, Nyugat-Európában készülnek, jellemzően Belgiumban, Hollandiában, vagy Németországban – mondta Cseri Dávid.