A BAZ-Heves vármegyei férfibajnokság 16. fordulójában:

EGER SZSE–SZALÉZI-KOLORCITY KAZINCBARCIKA 27–36 (17–20)

EGER: Erdélyi Zs., Ficzere G. (kapusok), Skultéti G. 3, Bertók M., Derecskei Á. 2 (1), Nagyidai L. 3, Barta B. 8 (2), Ficzere L. 4, Bátori Zs. 1, Sass D. 2, Hajdu Á. 4.

ÁCS ISTVÁN, az egriek edzője: – Betegségek és kisebb sérülések miatt több hiányzónk is akadt, ami a második félidő elején ki is ütközött. Fizikálisan és mentálisan is elfáradtunk, így alakult ki a nagyobb különbség.

KÖVETKEZIK: Tiszaújvárosi SC–Eger SZSE, április 13., szombat, 18.00.

Jó esély az éremszerzésre

A vármegyeszékhelyi klub ifjúsági és serdülő csapatára épülő Eger SZSE egy félidőn keresztül tartotta a lépést a vendég barcikaiakkal, majd kinyílt az olló. A kilencgólos vereség azt jelenti, hogy az egriek a hátralévő három fordulóban pontszámban már nem tudják beérni a második helyen álló borsodiakat, ugyanakkor az éremszerzésre jó esély kínálkozik.

A bajnokság állása

1. Heves 13 12 – 1 397–294 24

2. Kazincbarcika 13 10 – 3 429–339 20

3. Eger SZSE 13 5 1 7 411–423 11

4. DVTK 12 2 2 8 312–372 6

5. Tiszaújváros 13 1 1 11 246–367 3

6. Szinvaparti KSE törölve