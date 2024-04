A férfi NB I/B Zöld csoportja 9–14. helyért zajló rájátszásának 1. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–PÉNZÜGYŐR SE 77–71 (30–21, 17–14, 14–16, 16–20)

Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Pozsonyi L., Lengyel Á. (Balogh Gy.)

ESC: Botka B, 21, Rékasi 3, Bajusz 16, Máté B. 18, Pomázi 5. Csere: Szicsák 7, Gilszki, Ficsor Á. 5, Kerekes H. 2, Lengyel D., Kelemen A., Kovács K. Edző: Klepej Roland

KLEPEJ ROLAND: – Jól kezdtük a mérkőzést, jó döntéseket hoztunk, amikből be is találtunk. Járt a labda és mindenki hozzá tudott tenni a munkához. Sajnos a második félidőben támadáaban sokszor türelmetlenek voltunk, védekezésben meg puhák, így közelebb engedtük magunkhoz az ellenfelet. Örülök, hogy a végjátékban fejben is bírtuk a nyomást.

AZ EGYIK FÉL 2. GYŐZELMÉIG TARTÓ PÁRHARC ÁLLÁSA: 1–0, az Eszterházy SC javára.

KÖVETKEZIK: Pénzügyőr SE–Eszterházy SC, április 12., péntek, 19.00.