Az NB III. Északkeleti csoportjának 25. fordulójában:

TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–FC HATVAN 1–0 (1–0)

Tiszaújváros, Sportcentrum, 150 néző. V.: Tóth Tamás (Zahorecz R., Szabó F.).

TISZAÚJVÁROS: Hrabina A. – Cseh N. (Kollár M., 83.), Vitelki B. (Tóth S., 83.), Farkas M., Géringer L., Papp F., Lőrincz P., Bökönyi A. (Bussy D., 94.), Varjas L. (Skripek D., 84.), Ivánka P., Valkay R. (Bencsík D., 70.). Edző: Vitelki Zoltán

HATVAN: Menczeles I. – Nagy Zs., Szabó Sz., Czibolya G., Mundi Z. (Fekete K., 81.), Panyi A. (Bodnár A., 46.), Sárossy D. (Vince A., 90.), Burzi A., Tarjáni P., Fellner K. (Kanálos P., 64.), Dinka K. Edző: Zoran Spisljak.

GÓL: Cseh N. (11.).

JÓK: Farkas M., Ivánka P., Papp F., Cseh N., ill. Menczeles I., Sárossy D., Mundi Z.

VITELKI ZOLTÁN: – Jó mérkőzést játszottunk és most is nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezeket elpuskáztuk. Kicsit már bosszantó, sokkal jobban kell koncentrálni.

ZORAN SPISLJAK: – Iszonyatosan kemény meccsre készültünk, ami gyorsan beigazolódott. A hazaiak korán vezetéshez jutottak, a gól után azonban átvettük az irányítást, közelebb vittük a játékot az ellenfél kapujához. Több lehetőségünk is adódott ebben a szakaszban, de sajnos nem tudunk betalálni a kapuba. A második félidőben rátettünk még egy lapáttal, ezáltal nagyobb területet kellett hagyni mögöttünk, amit a Tiszaújváros két alkalommal nagyon jól kihasznált, de Menczeles Iván bravúros védéseivel meccsben tartott bennünket.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Karcag, április 28., vasárnap, 17.00.