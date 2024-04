Záró gálás szereplés

Hazai környezetben, a Miénk a tér Összművészeti Fesztiválon is bemutatták tehetségüket az egri versenyzők, akikkel együtt az óvodás korú növendékek is szépen helyt álltak. A kicsik bronz-, és ezüst-, míg a nagyobbak aranyminősítést kaptak, így a fesztivál záró gáláján is részt vehettek.