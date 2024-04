A füzesabonyi illetőségű ultrafutó ezúttal nyolc óra alatt 87 kilométert és 780 métert hagyott maga mögött. Ezzel ő számított a legjobbnak, megelőzve a további 10 ezer 363 nevezőt.

– Nem indult jól a nap, mert az allergiaszezon hamarabb jött, minden kínnal egyetemben ettől függetlenül így is 80 kilométer jelentette a célt – írta közösségi oldalán Juhász Sándor, aki két éve 82,46 kilométeres teljesítménnyel nyerte az országos összevetést.

– Aztán az első frissítésnél vettem észre, hogy az energiazselé és a sótabletta otthon maradt, miközben a hőmérséklet rohamosan emelkedett. Szerencsére izotóniás ital és energiapor és kóla volt nálam. Nagyon sok futóismerős és barát indult a rendezvényen jó volt bíztatni egymást, sőt még fagyit is kaptam Szivós Orsitól, ami akkor életmentőnek számított, Az utolsó órákban Takács Gabival róttuk a köröket, akivel nagyon jó volt együtt menni és befutónk is egyszerre történt. Ezúton is hálás köszönet neki. Meglepetésként még a feleségem is futott pár kört. Aki elindult, legyen büszke magára. Hatalmas gratula Takács Gabinak és Szivós Orsinak, akikkel együtt állhattam Egerben a dobogóra.