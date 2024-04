A 16,5 éves Horváth Levente az Atkár SE–Hevesi LSC II. vármegyei II. osztályú mérkőzésen (4–0) szerepelt először a felnőttek között bajnoki mérkőzésen. A gyöngyösi nevelésű fiatal a szünetben váltotta édesapját a vendégek kapujában, amikor már 2–0-ra vezette az atkáriak. A mérkőzés azonban nem emiatt lesz örökre emlékezetes a Horváth család számára.

– Újabb mérföldkőhöz érkezett Levi, ugyanis bemutatkozott nagypályán, ami korábban következett be, mint annak idején az én esetemben – mondta az édesapa, a 47 esztendős Horváth Péter.

– Kapusként ez sokkal nehezebb, sokkal nagyobb felelősség, ugyanis a poszt sajátossága, hogy itt nem elég csak az egyszerű játékra törekedni. Itt néha a maximum is kevés. De örülök, hogy Levinek ezt az akadályt is sikerült megugrani. Persze ez egy olyan helyen nem is csoda, ahol bíznak benned, elfogadnak, sőt szeretnek.

Horváth Péter a télen átélt már hasonlóan érzelmes pillanatot, amikor teremben a fiával felváltva védték a hevesiek kapuját.