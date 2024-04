Szalai Imre Bonyhádról érkezett feleségével és Škoda 130 RS replikájával. Az autó 1987. óta van nála, egy 110-es kupéalvázára épült, és egy körülbelül 90 lóerős Favorit motor hajtotta meg egy négysebességes váltón át. Ezen kívül van egy 1984-ben gyártott 120-as Škodája, valamint feleségének most épül egy 1000 MB is. Mint mondta, nem először jött el erre a versenyre, korábban ért el győzelmet és dobogós helyezést is, Bogácson pedig hegyi veterán felfutón szerzett abszolút harmadik helyezést. Korábban a Balaton környékén is rallyzott, eredményesen. Mint mondta, ennek a versenynek a pontosság a lényege, hiszen másodpercre kell teljesíteni a mért szakaszokat. Ő egyébként kategóriájában első lett és a szocialista autók között is ő abszolválta legkevesebb hibával a feladatokat. Abszolútban Kovács Gábor győzött Oper Rekordjával, 63,5 hibaponttal, második Illés Barnabás lett egy Porsche 924-gyel, harmadik pedig Szabó Zsolt egy Renault 5 Alpine-nal.