Versenyekkel készülnek a világbajnokságra

Az útfelújítás is fontos, de az is, hogy szilvásváradi színekben hajtó versenyzők is ott legyenek a négyesfogathajtó világbajnokságon.

Szilvásvárad - Nemzeti Vágta (Archív) Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Huszár Márk

Szeptember 4-8. között Szilvásváradon rendezik a négyesfogathajtó világbajnokságot. Cseri Dávidot, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatóját kérdeztük, hogy állnak a felkészüléssel, s hogyan sikerült kilobbizni az Eger és Szilvásvárad közötti útfelújítást.

Mint mondta, utóbbit a világbajnokságnak köszönhetik, a kormány erre forrást biztosít. Múlt héten átadták a munkaterületet, megkezdődtek a munkák. A kivitelezők augusztus 15-re ígérték, hogy a teljes szakaszt befejezik, a községig új burkolatot kap az út. - Nagy segítség, hogy a hidakat mélyítik, ezáltal a nagyobb lószállító kamionok is elférnek alattuk. A környékbeli vállalkozásoknak is segítség lesz, mert minden évben voltak balesetek. Nekünk a maratonpályán kellenek még elvégezni az utolsó simításokat, és lesznek olyan feladatok, amiket augusztusban időszerű megcsinálni, de 90 százalékban készen állunk a rendezésre – mondta Cseri Dávid, akinek ez lesz a legnagyobb eseménye, aminek a szervezésében részt vesz. - Versenyigazgató voltam már világkupa fordulókon több szakágban, részvevőként is több világeseményen szerepeltünk a négyesfogatokkal, de ez lesz az első világbajnokságom, mérföldkő az életemben – fejtette ki Cseri Dávid. Az igazgató elárulta, a fogataik is túl vannak az idei első versenyen, Csehországban múlt hétvégén Kladruby nad Labemben szerepeltek. - Az erős középmezőnyben végeztünk, a téli szünet után elsőnek voltak biztató részei. Váczi István jövő héten Windsorban folytatja a versenyzést és a világbajnoki kvalifikációt – tette hozzá az igazgató. Kladruby nad Labemben a négyesfogatok között Váczi István a 19. helyen végzett, ifj. Galbács Ferenc pedig eggyel mögötte, a 20. helyen zárt. Előbbi a maratonhajtást a 16. legjobb eredménnyel teljesítette, utóbbi díjhajtásban volt a legjobb, szintén tizenhatodik. A kategóriában 30 induló volt, a versenyt a többszörös világbajnok Boyd Exell nyerte, aki minden versenyszámot megnyert.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)

