Sike András olimpiai bajnok birkózóval, edzővel és Németh Nyiba Sándor olimpikon birkózóval, zenésszel, költővel találkozhattak szerdán este az Egri Városi Sportiskola fiatal sportolói, illetve szüleik, edzőik. A Kemény Ferenc Sportcsarnok olimpiai termében rendezett beszélgetésen a gyerekek megismerkedhettek a korábbi élsportolók életútjával, és biztatást kaptak tőlük pályafutásukhoz, életükhöz.

Sike Andrástól és Németh Nyiba Sándortól is jó tanácsot kaptak karrierjükhöz az egri utánpótlás korú birkózók

Forrás: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

Sike András elmesélte, nyolc évesen költöztek Egerbe Szentdomonkosról, ami szerinte nagyon jó döntésnek bizonyult szülei részéről, hiszen így testvére és ő is elérhette mindazt, amit végül sikerült. Ha ott maradnak, teljesen máshogyan alakul életük. Édesapja szerette a sportokat, elvitte focimeccsre, ökölvívó Dobó Emlékversenyre, de a GMSZ-be birkózó úttörő olimpiára is. Ő előbb focizni szeretett volna, de kicsinek bizonyult, végül édesapja egy barátja tanácsára levitte birkózni. Ebben ügyes volt és a versenyen elért érmei meghozták a kedvét is. Akkor még városi, megyei birkózó bajnokságot is rendeztek, sokan sportoltak. Sokszor volt második, első korosztályos magyar bajnoki címét Szegeden nyerte 1981-ben. Ezután költözött Egerből Budapestre, mert a Fradinál jóval több edzőpartnere volt. Bár gondolkozott, hogy hazatérjen-e, végül ott maradt és ma is ott él. A következő években nemzetközi tornákon, világversenyeken is lehetőséget kapott és lassanként ott is érmeket nyert. Összesen 17 világversenyen indult, hétszer nyert érmet, ötször a felnőttek között, köztük olimpiai aranyat, és hatszor helyezett lett.

A gyerekeknek kitekintést adott arra is, hogy Iránban és az Amerikai Egyesület Államokban rengetegen birkóznak, az USA egyetemi bajnoksága nagyon erős, bár ők a szabadfogású változatot kedvelik. Megemlítette, hogy az amerikai elnökök között is voltak birkózók (például Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt), s Tom Cruise egyetemi bajnok is volt. Szerinte Egerben mindenki jó alapokat kap, látja ezt a versenyeken is. Az egri tanítványokra mindig az volt jellemző, hogy aktívak, így van ez most is, magas szintű erő és állóképesség kell az eredményességükhöz. A múlt heti serdülő Európa Bajnokságra kitérve arra intett, bár a négy egri versenyzőnek nem jött össze az éremszerzés, nem szabad elkeseredniük. Ez csak egy állomás volt karrierjükben és még lehet 25-30 világverseny, amin ott lehetnek. A kudarc erősíti az embert, mindig nyerni is unalmas. Példaként hozta föl Lőrincz Tamást és Bácsi Péter is, akik ifi korukban nem voltak érmesek, felnőttként viszont világbajnoki címet, vagy olimpiát nyertek. Megjegyezte, utánpótlás korosztályban a magyarok egyébként is hátrányban vannak a délebbi, ázsiai birkózókkal szemben, akik hamarabb érnek. Felnőttként azonban a magyarok is rendre eredményesek.

Saját maga olimpiai győzelméről is beszélt, amelyre nagyon büszkék voltak a szülei. Szöulban nagy figyelmet kaptak, jól ment neki a birkózás, s tét pedig nem nyomta agyon, hanem a rejtett tartalékait is előhozta. Boldog volt az aranyéremmel, az itthoni fogadtatásnak, a felfokozott figyelemnek is örült.

Szót ejtett szövetségi kapitányi éveiről és ferencvárosi edzőségéről is, mint mondta, nagyon eredményes volt akkor a birkózó válogatott, ehhez megfelelő csapat kellett. Szerinte egyre több ország ér el jó eredményeket a sportágban. Ő úgy gondolja, hogy akkor érhetnek el sikereket, ha egy csapat foglalkozik a birkózókkal, erőnléti edző, pszichológus, dietetikus is a team tagja nála.

Németh Sándor elmesélte, a birkózáson kívül a grapplingben, judóban is versenyzett, világbajnoki aranyat is szerzett grapplingben, de szerinte mind közül a legnehezebb a birkózás. Mint mondta, a birkózók jó alapokat kapnak az élethez és sokra vihetik. Több nagy cég vezérigazgatója is rendelkezett birkózó múlttal, ez is bizonyítja, hogy a sporttal kapott kitartás, önfegyelem, akaraterő meghozza gyümölcsét. Fontos egyébként a szülők és edzők hozzáállása és az is, hogy a jó út felé tereljék a gyerekeket. Ő egyébként 12 éves kora óta dobol, zenéket szerez, számos sportesemény (köztük egri) indulóját írta, de sokaknak írt dalokat. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke, amelynek híre magyar írók is tagjai. Egerben irodalmi tábort is szerveztek kilencven résztvevővel.

A gyerekeknek elmondta, a sportnak köszönhetően a világban sokfelé eljuthatnak. Persze nehéz kijutni világversenyekre és ott kemény ellenfeleik lesznek. Kifejtette, örül, hogy Sike Andrást a barátjának mondhatja, és bár sok nagyszerű embert nem kedvelik szülőhelyén, Sike Andrást szeretik Egerben. Szerinte az embereket addig kell megbecsülni, amíg élnek, és jó dolognak tartja, hogy az olimpiai bajnokról még életében elnevezték a birkózó csarnokot. Németh Sándor elmondta, szerinte a másik ember sikere csak hozzáad a többi emberhez, nem lesznek tőlük kevesebbek.

Sike András és Németh Sándor is méltatták az egri edzőt, Lakatos Andrást, aki szintén ott volt a beszélgetésen, Sike András el is árulta, példaképe volt az egri birkózó és szakember, aki pedig örült, hogy túlszárnyalta őt. Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója pedig arra hívta föl a gyerekek figyelmét, hogy nem csak a vízilabdázók között sok a diplomás, hanem a birkózók között is. Az ő csapatából nyolcan végeztek egyetemet, főiskolát, de példának állította a gyerekek elé edzőjüket, Madarasi Gábort is, aki szintén remek birkózó volt.