A férfi NB I. 24. fordulójának mérkőzései:

QHB-EGER (13.)–FTC-GREEN COLLECT (4.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Andorka M., Hucker R.

Az egriek számára többféle forgatókönyv is létezik az NB I.-es tagság meghosszabbítására. Három fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is a saját kezükben van a sorsuk.

– Az utolsó, Komló elleni mérkőzés lehet a sorsdöntő, ám ahhoz legalább két pontot még szerezni kell – jelentette ki az egriek edzője, Tóth Edmond.

Ahelyett, hogy most elmerülnénk a matematika világában összpontosítsunk a soron következő mérkőzésre, ahol a bronzéremért küzdő FTC az ellenfél. A jelen idő most még indokolt, ám könnyen lehet, hogy amikor az egri mérkőzés kezdetét veszi, a zöld-fehérek legfőbb riválisának számító Tatabánya már bebiztosítja harmadik helyét. Ehhez nem kell mást tenni Dragan Djukics tanítványainak, mint szombaton kora délután felülmúlni a vendég Balatonfüredet.

– Nagy várakozással tekintünk a Ferencváros elleni mérkőzésre – folytatta Tóth Edmond. – Kiváló csapatot kellene legyőzni, ami komoly kihívás, de nem megoldhatatlan feladat. Ezt a kézilabdázók is látják, tudják, mindent megteszünk azért, hogy sikerrel vegyük az akadályt. A játékoskeret várhatóan nem változik az elmúlt meccsekhez képest, Marczika Barnabás kivételével bízom benne, hogy mindenkire számíthatok.

A QHB-Eger az FTC elleni mérkőzést követően a már biztos kieső Fejér B.Á.L. Veszprém gárdáját fogadja, majd az ugyancsak kiesőjelölt Carbonex-Komló otthonában zárja a szezont. Amennyiben a vármegyeszékhelyiek mindhárom mérkőzésüket megnyerik biztosan bennmaradnak, de a riválisok eredményeitől függően akár kevesebb pont is elegendő lehet az NB I.-es tagság meghosszabbításához.

CSURGÓI KK (6.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (5.)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Nagy F., Túróczy J.

Továbbra is versenyben van a nemzetközi kupaszereplést érő ötödik helyért a mátraajai gárda, a legfőbb riválisának pedig épp a somogyiak számítanak. A gyöngyösiek egy ponttal előzik meg a tabellán a Csurgót úgy, hogy Baranyai Norbert edző legénysége egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

– A múlt szombati, NEKA elleni összecsapás vegyes érzéseket keltett a csapaton belül, hiszen nagyon szerettünk volna nyerni, de a mérkőzés egészét tekintve nem érdemtelen az akadémisták pontszerzése. Ugyanakkor örülünk, hogy immár hat mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetünk – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klub honlapján.

– Nagyon nehéz lesz folytatni ezt a szériát, hiszen hosszú utazást követően nagyon erős csapat vár ránk. A Csurgó masszív védekezéssel, jó kapusokkal és meghatározó játékosok sorával rendelkezik, miközben hazai pályán hagyományosan erősek, nem hiába szerepelnek olyan jól az egész bajnokságban. Nálunk azonban ugyanazok a srácok lépnek majd pályára, akik Tatabányán és Balatonfüreden is győztesen hagyták el a játékteret, így nem feltartott kézzel, hanem a két pontért utazunk Csurgóra.