BARANYAI NORBERT: – Nem készültünk könnyű mérkőzésre, hiszen a Gyöngyös nagyon jó formában van. Érezte a csapat, hogy mindent be kell vetni a siker érdekében, és így is játszott. Füstös Ádám sokat tett hozzá ehhez a sikerhez, igazi rangadón sikerült megszerezni a bajnoki pontokat.

BÍRÓ BALÁZS: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült egy kis előnyt is kiharcolnunk. Jó volt a védekezésünk, de az apróbb hibáink megbosszulták magukat. A második félidőben sok ziccer kimaradt, és hiába küzdött nagyot a csapat a mérkőzés végére elfogytunk. Az utolsó fordulóban szeretnénk megszerezni a hatodik helyet.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász, május 15., szerda, 18.00.

A 24. forduló eredményei

Csurgói KK–HE-DO B. Braun Gyöngyös 27–25

QHB-Eger–FTC-Green Collect 28–26

MOL Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE 31–23

HSA NEKA–CYEB-Budakalász 24–24

PLER-Budapest–Fejér B.Á.L.-Veszprém 35–28

Dabas KC–OTP Bank-Pick Szeged 36–41

Carbonex-Komló–Telekom Veszprém 28–43

A bajnokság állása

1. Veszprém 25 25 – – 1017–677 50

2. Szeged 26 23 – 3 960–760 46

3. Tatabánya 25 16 2 7 777–718 34

4. FTC 25 13 4 8 791–751 30

5. Csurgó 24 12 2 10 677–690 26

6. Gyöngyös 25 11 3 11 738–760 25

7. Budakalász 25 11 3 11 710–733 25

8. Dabas 25 11 1 13 698–737 23

9. Balatonfüred 25 10 1 14 656–699 21

10. NEKA 26 7 3 16 700–776 17

11. Komló 25 8 0 17 664–738 16

12. PLER 24 7 2 15 653–735 16

13. Eger 24 7 1 16 615–741 15

14. Veszprémi KKFT 24 2 0 22 651–792 4