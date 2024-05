AZ EGYIK FÉL MÁSODIK GYŐZELMÉIG TARTÓ PÁRHARCÁNAK VÉGEREDMÉNYE: 2–1 az Eger javára

VAD LAJOS: – A nyolc hónapos munkánk ennyire volt elegendő, bejutottunk az elődöntőbe, de a negyedik hely a realitás. Kritikus szituációkban kidolgozott helyzeteket rontottunk el, sokat kell még fejlődnie a csapatnak.

Joggal örülhettek az egriek a Fabó Éva Uszodában

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

DR. SIKE JÓZSEF: – Ebben a bajnokságban háromszor nyertünk Dunaújvárosban. Aki erre képes, az megérdemli a bronzérmet. Tavaly bajnokságot nyertünk, pedig senki nem hitt bennünk Ezt követően a klubvezetés úgy döntött, hogy fiatalítunk, új csapatot építünk. Igazoltunk a tabella végéről nagyon fiatalokat. Ezek a lányok óriásit fejlődtek, ma már itt vannak a top négyben. Torma Luca ma is úgy védett, ami klasszis teljesítmény, de említhetném Sóti Lilit is. De ezt most hagyjuk, majd megbeszéljük higgadtan, most ünnepelni kell, mert van mit. Korábban is elmondtam ez a bronz vetekszik a tavalyi arannyal!

A videókat Tóth Balázs készítette.