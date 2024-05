A hazai 11–7-es győzelmet követően az egriek úgy utaztak Miskolcra, hogy egy idegenbeli sikerrel le is zárhatják az egyik fél második győzelméig tartó párharcot és bebiztosíthatják a kilencedik helyet.

A borsodiak azonban bő két perc után 2–0-s előnyt szereztek, s egészen a második negyed első percéig a góltól is megőrizték a kapujukat. A félidőben 5–2-re vezetett az MVLC, a szünet viszont óriási változás következett: a harmadik negyedben 5–0-val robbantottak az egriek, sőt a negyedikben még eggyel növelték az előnyüket, a Miskolc pedig már nem tudott megújulni.

POPOVICS MIKLÓS: – Az első két negyedben úgy játszottunk, ahogy elterveztük, aztán a harmadik negyedben jött egy rövidzárlat, amit most még nem értek. Az, hogy ennyi helyzetet kihagyunk elől, nem marad büntetlenül, ahogyan nem is maradt. Gratulálok az Egernek a 9. helyhez, köszönöm mindenki munkáját és további sok sikert kívánok!

BIROS PÉTER: – Kicsit hektikus meccs volt, az első két negyed a Miskolcról szólt, az, hogy csak 6 gólt kaptunk, az nem rajtunk múlt. Az utolsó két negyedben megérkeztünk Egerből Miskolcra és több helyzetet tudtunk gólra váltani, mint a Miskolc, ez dönthetett. Köszönöm a csapatnak a munkát és mindenkinek sok sikert kívánok!

AZ EGYIK FÉL 2. GYŐZELMÉIG TARTÓ PÁRHARC VÉGEREDMÉNYE: 2–0, a Digi-Eger javára.