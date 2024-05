A szakaszon 37 másodperces hátránnyal ért célba Dina Márton, aki ezen a versenyen a magyar válogatott színeiben állt rajthoz. A heol.hu-nak elmondta, 85 százalékban elégedett lehet, jó volt a szakasz, de ebben az évben van még egy kis verseny- és rutinhiánya. Bízik abban, hogy Pécsen javíthat.

A csapat tudott segíteni egészen sokat, Mátraházáig is egész ott voltak, bár ott már nem annyira. De ügyesek voltak a srácok. Holnap picit nyugisabb lesz, de háborút várok. Az UAE és a Bora hibázta el, hogy három könnyű napon vagyunk túl, biztos vagyok benne, hogy innen túl kezdve nehézzé teszik a versenyt

– fogalmazta meg várakozásait az összetettben 15. helyen álló Dina Márton.

Filutás Viktor ezen a szakaszon Dina Mártont segítette (63. lett, öt perc hátránnyal, míg a sztársprinterekkel teli grupettó a győzteshez képest negyedórával később tekert föl a hegyre), de a szombati laposabb terep neki kedvezhet.

- Kellemetlenül semmitevős volt a mostani szakasz eleje, az utolsó felmenetelig monoton, semmilyen tempó volt, ami pont nem laza, de nem gyors, tipikusan lélekölő hangulat volt ma. A végén egészen szétszakadt a mezőny, ameddig tudtam, tartottam a pozíciómat, Marci szerencsére megjött legelöl. Jó is volt, meg nem is. Ma nyilván Dina Marcit segítettük, védtük a pozícióját, próbáltuk a legpihentebben meghozni a hegy aljáig, ez sikerült is, amit mára elterveztünk, véghezvittük – értékelt a befutó után Filutás Viktor.

Hozzátette, egy jó összetettbeli helyezést szeretnének elérni, és szakaszon is szeretnének jó helyezést. Van két szakasz hátra, még sprintben is jól megjöhetnek Peák Barnával, sőt, reméli Pécsen is megjöhet Dina Marci eggyel jobban.

Aki ki akarja próbálni, mit tud a profikhoz képest a Kékesen, az június 1-jén és 2-án a Tour de Mátrán megteheti.

A Tour de Hongrie május 11-én egy dombos, 167 kilométeres szakasszal folytatódik Budapest és Etyek között.

45. Tour de Hongrie, 3. szakasz (Kazincbarcika - Gyöngyös-Kékestető, 183 km)

Thibau Nys (belga, Lidl-Trek) 4:31:52 Diego Ulissi (olasz, UAE) +0:00 Emanuel Buchmann (német, BORA-hansgrohe) +0:00 Yannis Voisard (svájci, Tudor Pro Cycling) +0:04 Wouter Poels (holland, Bahrain Victorious) +0:09 Harm Vanhoucke (belga, Lotto Dstny) +0:11 Callum Scotson (ausztrál, Jayco AlUla) +0:11 Oscar Rodriguez (spanyol, INEOS Grenadiers) +0:17 Marc Hirschi (svájci, UAE Team Emirates) +0:19 Damien Howson (ausztrál, Q36.5 Pro Cycling Team) +0:26

Az összetettben:

Thibau Nys (belga, Lidl-Trek) 4:31:52 Diego Ulissi (olasz, UAE) +0:04 Emanuel Buchmann (német, BORA-hansgrohe) +0:06 Yannis Voisard (svájci, Tudor Pro Cycling) +0:14 Wouter Poels (holland, Bahrain Victorious) +0:18 Harm Vanhoucke (belga, Lotto Dstny) +0:21 Callum Scotson (ausztrál, Jayco AlUla) +0:21 Oscar Rodriguez (spanyol, INEOS Grenadiers) +0:27 Marc Hirschi (svájci, UAE Team Emirates) +0:27 Damien Howson (ausztrál, Q36.5 Pro Cycling Team) +0:29

A pontverseny első helyezettje: Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette)

A hegyi pontverseny első helyezettje: Siebe Deweirdt (belga, Flanders - Baloise)

Az összetettben legelőkelőbb helyen álló magyar versenyző: 15. Dina Márton (magyar válogatott)