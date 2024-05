Csütörtökön délelőtt a felsőtárkányi lőtéren rendezték meg az I. Agria Kupa Multigun versenyt. A szituációs lövészversenyt Ignácz Balázs Heves vármegyei főispán nyitotta meg, kiemelve, hogy szomszédban folyó háború rávilágít, mennyire fontos, ha valaki a hazáját szolgálja. A körülmények miatt is fontos a katonáknak a verseny, a fegyverhasználat gyakorlása. Felhívta rá a figyelmet, hogy már az első újkori olimpia műsorán is szerepelt a lövészet, akkor is fontosnak tartották a versenyzést és a gyakorlást, a rátermettségük bizonyítását. Mint mondta, a lövészet bonyolult dolog, fizikális és mentális felkészültséget, erőt is kíván, a mozdulatsort be kell gyakorolni, készségszinten elsajátítani. Bízik abban, hogy a jelenlévők is a legmagasabb szinten tudják használni fegyvereiket.

Tabódy Zoltán versenyigazgató elmondta, bár ők polgári lövészklub, a honvédségtől érkezett a felkérés a verseny megszerzésére. Egy olyan megmérettetést szerettek volna, amelyen a hivatásos állományú fegyveres testületek tagjai tudják használni szolgálati lőfegyvereiket, és össze tudják mérni erejüket. Erre leginkább a multigun versenyszabályok voltak alkalmasak. Felsőtárkányban kétszer teljesítették a hat pályát pisztollyal, illetve akiknek a karabélyt is hozzátartozik a felszerelésükhöz, karabéllyal és pisztollyal.