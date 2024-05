– Nem vagyok alacsony termetű játékos, mégis csupán két gólt fejeltem pályafutásom során – emelte ki az emlékek közül Ficzere Péter.

A 36 éves középpályás további 165 találata lábbal született akció végén vagy tizenegyesrúgásból. A számoknál maradva: a 2003-ban történt leigazolást követően 21 év telt el a futball bűvkörében, amelyből 18 esztendő lakóhelye, Egerszalók csapatához kötődik. Mi ez, ha nem a klasszikus klubhűség példája.

– Akadt bőven megkeresés más csapatok részéről, de egyszer sem engedtem a csábításnak, mert minden és mindenki ideköt – mondta a szalókiak csapatkapitánya.

– Varga István polgármester, egyben klubelnök személye mindig is meghatározó erővel bírt számomra, miközben csapatként több olyan közösség is formálódott az évek alatt, akikhez szoros kötelék fűz. Voltam sikeres és kevésbé eredményes gárda tagja, ám az aktuális szereplésen felülemelkedve folyton az vitt előre, hogy az Egerszalók SE hírnevét öregbítsük. A majd’ húsz év alatt rengeteg győztes meccs élménye maradt meg bennem, miként a mérkőzések utáni összetartásokra is szívesen emlékszek vissza.