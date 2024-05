MONTVAI TIBOR: – Nagyon szerettünk volna ma nyerni, ez sajnos nem jött össze, négy alapemberünk hiányzott. Mindettől függetlenül vannak fontosabb dolgok, mint a győzelem vagy a vereség. Sok szerencsét Besenyei Ferencnek az új családtag érkezéséhez! Köszönjük Ficzere Péternek ezt a szép 17 évet! Sok szerencsét az életben, barátom!

BALÁZS TIHAMÉR, a HLSC szakmai vezetője: – Köszönöm a játékosoknak az egész éves munkájukat, különösen az utolsó öt mérkőzést, amikor is fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Köszönjük a játékosok és vezetők nevében is az önkormányzat támogatását és mindazoknak, akik segítettek bennünket és szurkoltak a csapatnak!

SZABÓ LEVENTE játékos: – Tipikus szezon végi mérkőzésen az első félidőben jó játékkal dominálni tudtunk, majd a második félidőben a gólunk után a kontráinkból több gólt is szerezhettünk volna. A Hevesi LSC nevében gratulálok Ficzere Péter pályafutásához és további sok sikert kívánunk neki. Az egész csapat nevében köszönjük a vezetőség egész éves munkáját. Sok szerencsét kívánunk Besenyei Ferencnek kislánya érkezéséhez!