A férfi NB I/B Zöld-csoportja 11. helyért zajló rájátszásának 3. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–SZÁZHALOMBATTAI KSE 79–74 (17–22, 16–20, 22–16, 24–16)

Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Balogh Gy., Sallai I. J. (Fülöp Á. L.)

ESC: Rékasi B., Botka R., Gilszki E., Szicsák B., Bajusz Á. Csere: Máté B., Kerekes H., Pomázi P., Ficsor Á., Kovács K., Kocsis D. Játékos-edző: Klepej Roland

– Elhúzódott a rájátszás. Annak ellenére, hogy a Százhalombatta hozzánk hasonlóan friss feljutó, az év végére komoly csapatot verbuváltak – fogalmazott Klepej Roland. – Hullámzó mérkőzésen, mindkét csapat odatette magát. A rájátszásban a Pénzügyőr SE ellen biztosítottuk be a bennmaradást, örülök, hogy a 11–12. helyért zajló rájátszásban is motivált maradt a csapat. Az utolsó találkozón látszódott, hogy a kicsit álmoskás kezdés ellenére mennyire harcos volt a csapat, szerettük volna győzelemmel zárni első Zöld-csoportos évünket.

Az edző szerint a lehetőségekhez képest elégedettek lehetnek a szezonnal, hiszen a battaiakhoz hasonlóan későn, augusztus 8-án tudták meg, hogy megkapták a Zöld-csoportos tagságot, nehéz volt igazolni, a felkészülést is át kellett tervezni.

– Az elején nagyon nehéz volt összeállni, felvenni a ritmust egy osztállyal feljebb. Hullámzó volt a teljesítményünk, megvertük a döntőt játszó Tiszaújvárost itthon, idegenben kikaptunk a Pénzügyőrtől. Mire mindenki megtalálta a saját szerepét, azt, hogy hol a helye a csapatban, az a Pénzügyőr elleni rájátszás harmadik mérkőzésén mutatkozott meg leginkább, amikor négy pontot engedtünk egy hozzánk hasonló együttes ellen – tekintett vissza az idényre Klepej Roland.

A vezetőedző kifejtette, bízik abban, hogy a társaságot sikerül együtt tartani, szeretnének egy magas ember igazolni és merészebbet álmodni a következő évadra. Maradnak a Zöld-csoportban, s szeretnének a rájátszásba beférkőzni.

A következő hetekben a játékosok visszavesznek az edzésintenzitásból, bár egy B33 MEFOB találkozó még vár rájuk Budapesten, de az másfajta felkészülést igényel. Levezetésképp belekóstolnak más sportágakba is.