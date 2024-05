A balátlövőként bevethető Csáki Zsófi egy éve Érdről igazolt Dunaújvárosba, ahol eddig 18 bajnoki mérkőzésen 16 gólt szerzett.

– Mindig is jó csapatnak tartottam az Eszterházyt, bízom benne, hogy sok játéklehetőséget kapok, most erre van a leginkább szükségem. Vissza kell nyerjem az önbizalmam, első sorban saját magamnak szeretnék bizonyítani – fogalmazott Csáki az egri klub honlapján.

Zsikó Zsanett már rutinosabbnak mondhatja magát, az irányító játékos az elmúlt három évet az FKSE-Algyő együttesénél töltöte. A 2023/2024-es szezonban 16 NB II.-es mérkőzésen 68 gólt szerzett.

– Ilyen nagy múltú, erős csapattal rendelkező klub esetében nem is lehet kérdés, hogy az ember szeretne itt játszani és úgy érzem, nekem most jött el a váltás ideje. Farkas József vezetőedzővel már dolgoztam együtt, ez nagyban befolyásolta a döntésemet. Hasonlóan látjuk a kézilabdát, és itt minden feltétel adott ahhoz, hogy csak a játékra kelljen koncentrálni – jelentette ki Zsikó.

Az egriek korábban Zsemberi Zóra, Pusztai Petra, Lévai Barbara és Bencsik Dorka szerződtetéséről adtak hírt. Az Eszterházy SC a másodosztályban 27 fordulót követően 23 ponttal a tabella 10. helyén áll.