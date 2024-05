ATKÁR–MÁTRADERECSKE 2–2 (2–0)

Atkár, 30 néző. V.: Lucián János (Molnár D., Dajkó T.).

ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos T. (Csík R., 68.), Szilágyi E. (Táncos R., 57.), Erdei T., Garcsik T., Csuka R., Pethes A. (Barabás H., 57.), Benei T. (Varga N., 86.), Kernács Á., Lehótszky M., Ivony Ö. Játékos-edző: Kovács Tamás.

MÁTRADERECSKE: Zám J. – Farkas O., Suha B., Pápai J., Berki Zs., Balog B., Suha Zs., Szabó P., Berki J., Balogh Cs., Farkas M. Edző: Kolozsvári Imre.

GÓL: Csuka R. (22.), Benei T. (34.), ill. Szabó P. (53., 54.).

KIÁLLÍTVA: Ivony Ö. (47.).

JÓK: mindenki, ill. Balog B., Zám J., Szabó P., Balogh Cs.

KOVÁCS TAMÁS: – Derült égből Örsi! Tökéletes első félidőt játszottunk, a váratlan piros lap után három perc koncentráció kiesés elég volt, hogy a vendégek x-re mentsék a mérkőzést.

KOLOZSVÁRI IMRE: – A második félidő alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést.

ZAGYVASZÁNTÓ–POROSZLÓ 5–3 (2–2)

Zagyvaszántó, 60 néző. V.: Kocsis József (Debreczeni M., Vámos T.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Márta M., 46.) – György F., Czibolya K., Bajka L. (Orosz B., 82.), Sultis Á. (Sápi J., 62.), Tóth R., Cseh J., Szeberényi M., Hartyányi V. (Hegyi B., 82.), Slezsák Sz. (Kajzinger E., 82.), Orosz T. (Hrágyel G., 62.). Játékos-edző: Szaka István.

POROSZLÓ: Nagy I. – Demjén D., Vizes B., Tuza Zs., Menyhárt A. (Kiss P., 80.), Vadnai B., Szabó Zs., Kiss G., Juhász B., Csala B. (Orosz M., 46.), Hajdu I. Edző: Menyhárt Attila.

GÓL: Tóth R. (37.), Szeberényi M. (46. - 11-esből), Bajka L. (60., 78.), Hrágyel G. (90.), ill. Kiss G. (16., 33.), Tuza Zs. (86.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Nagy I., Szabó Zs., Kiss G., Juhász B.

BÓDI KRISTÓF kapus: – Dadogós kezdés után 0–2-ről felállt a csapatunk, amihez csak gratulálni tudok. Ez is azt mutatja, hogy végre lett tartása a csapatnak. További sok sikert kívánok a Poroszlónak is!

MENYHÁRT ATTILA: – 0–2-nél nem gondoltuk ezt, talán túlságosan megnyugtunk, bár azt gondolom, nem érdemeltük meg a vereséget. De olyan szinten még nem vagyunk, hogy minden héten büntetőket és szabadrúgások tucatjait ítéljék ellenünk. Nagyon tartalékos kerettel érkeztünk, de egyenes háttal távozunk. Gratulálok a csapatomnak és a Zagyvaszántónak is.

APC–HORT 2–2 (1–1)

Apc, 50 néző. V.: Harnos Csaba (Gyetvai E., Göcző Zs.).

APC: Plézer N. – Kiss S., Keviczki R. (Beleznai L., 46.), Veres T., Balog R., Szőke A. (Biró P., 85.), Balla Z., Kun K. (Oláh K., 46.), Farkas Á., Maksa Z., Farkas I. (György N., 67.). Edző: Molcsán László.

HORT: Maksa M. – Kvacsány D., Tóth M., Csomor D., Suhai N., Tamás T., Bartók Á. (Farkas M., 85.), Kovács G., Oláh K. (Kiss D., 73.), Hans M., Rendik M. (Belkovics B.., 85.). Edző: Maksa István.

GÓL: Balog R. (29. – 11-esből, 68.), ill. Kovács G. (24., 71.).

JÓK: mindenki, ill. mindenki.

MOLCSÁN LÁSZLÓ: – Közönségszórakoztató mérkőzésen igazságos eredmény született.

MAKSA ISTVÁN: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született, bár hogy ha a helyzetkihasználásunk 100 százalékos lett volna, még tetszetősebb eredményt értünk volna el.

VASÁRNAP, 17.00: Hevesi LSC II.–Egerszólát.

SZABADNAPOS: MSE-Tarnaméra