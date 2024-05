Hasonlóra azóta sem akadt példa, már csak azért sem, mert 2008 óta nincs felnőtt nagypályás labdarúgó-csapata a településnek.

Nem kevés szervező-munkával azonban most egy alkalomra sikerült összeverbuválni a hajdani bajnokokat, köszönhetően azoknak a támogatóknak és szimpatizánsoknak, akik a rendkívül összetartó közösség nélkülözhetetlen tagjaiként élték meg a dicső korszak örökre emlékezetes pillanatait.

A Nosztagia Focigála elnevezésű kezdeményezés élére Kosztik Imre, Kovács Dániel és Józsa Attila állt, akik Sági Ferenc polgármesterrel karöltve vállalták a rendezvény feltételeinek és körülményeinek megteremtését.

A játékosokat ugyanúgy „Zsuzsi” cserkészte be, ahogy tette azt negyedszázaddal ezelőtt. Környékbeliként például Almádi József, Földi István és Szántai Ferenc fémjelezte a társaságot, miközben Suha Géza Londonból jelentkezett és érkezett játékra. Bartuska István vállműtét, Halász József bokasérülés miatt csak nézőként volt jelen, míg Váradi Egont csípőfájdalmai ellenére is mezt húzott. Bata Lajos (Görög) érkezése nemcsak az amúgy is emelkedett hangulatnak tett jót, hanem a három csapat labdarúgói alkotta közös csoportkép értékét is jelentősen emelte.

A három csapat alkotta torna résztvevői

Forrás: Bódi Csaba/Heves Megyei Hírlap

Az nem is volt kérdés, hogy 70. születésnapját idén decemberben ünneplő mester, Szabó András is rúgja majd a labdát, hiszen az Egri Sportcentrum SE színeiben szerepelve a mai napig aktív labdarúgónak számít. Ezzel országosan viszonylatban is bizonyosan szűk körhöz tartozik.

A falu központjában lévő búcsúi hangulatból a „Csomahegyi Stadion” meredek lelátójára zarándokolt közönség pünkösdvasárnap nemcsak a páratlan panorámában gyönyörködhetett, hanem vissza idézhette azt a miliőt is, amely negyedszázada jellemezte a bükkszéki futballpályát. A helyi labdarúgóélet újraindításának csekély az esélye, ám azt legalább elmondhatják a bükkszékiek, ha régen is, de egykor legalább volt mire büszkének lenniük.