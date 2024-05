ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT 0–3 (0–0)

Gyöngyös, Energia Sporttelep, 100 néző. V.: Panyi Kristóf (Törtei M., Nagy F.).

ENERGIA: Besze B. – Farkas B. (Mallér R., 75.), Kanalas Á. (Mezner M., 60.), Bődi P. (Rédei G., 60.), Csoszánszki D., Szegedi Z., Marosi J., Izsvák Á., Gutschker A., Kaszab Á. (Czene L., 18.), Kaszab L. (Péntek D., 75.). Edző: Tatár Roland.

FÜZESABONY: Rácz R. (Jaksi A., 46.) – Tarnóczi R., Oláh N. (Antal zs., 63.), Jambrich S. (Gere D., 76.), Vajda Á. (Kiss Á., 80.), Szanku K. (Berki P., 46.), Kaló I., Ambrus Zs. (Németh A., 46.), Sebe M. (Nagy G., 46.), Szabó R., Bocsi P. Edző: Bódis Barna.

GÓL: Berki P. (69., 73.), Mallér R. (77. – öngól).

KIÁLLÍTVA: Gutschker A. (86.), Csoszánszki D. (90.).

JÓK: Szegedi Z., ill. az egész vendégcsapat.

TATÁR ROLAND: – Hatvanöt percig azt játszottuk, amit szerettünk volna, utána a jó erőkből álló Füzesabony felőrölt minket. További sok sikert kívánok Bódis Barnáéknak!

BÓDIS BARNA: – Megszenvedtünk a három pontért, de annál édesebb a győzelem. További sok sikert az Energiának!

EGER SE II.–HERÉD 2–7 (2–4)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Mencsik László (Rézműves F., Somogyi B.).

EGER: Szent-Ivány Sz. – Nagy N. (Sráj Á., 61.), Németh G., Lázár L., Révész G., Berecz K., Czipó B., Terjék D. (Nagy Á., 61.), Káli M. (Kósa M., 46.), Barta A., Koczka K. (Barta D., 46.) Edző: Gyetván Krisztián.

HERÉD: Darabont D. – Darabont G. (Szegedi T., 60.), Tóth M., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O. (Oláh N., 46.), Székesi Á., Tari Sz. (Robotka L., 78.), Bolbás M. (Koreny K., 64.), Fajkó Á. Edző: Németh Gyula.

GÓL: Székesi Á. (11. – öngól), Berecz K. (16.), ill. Tóth M. (19., 44.), Bárkányi A. (26.), Székesi Á. (31.), Tari Sz. (55. – 11-esből, 63.), Baranyi R. (87.).

JÓK: Barta A., Berecz K., Révész G., ill. az egész vendégcsapat.

GYETVÁN KRISZTIÁN: – Húsz perc játék után 2–0-ra vezettünk. Mikor elhittük, hogy megnyerhetjük a mérkőzést öt pontrúgásból öt gólt kaptunk. Megérdemelten nyertek a vendégek. Gratulálok a sikerükhöz. További jó munkát a herédi csapatnak!

NÉMET GYULA: – Győzni érkeztünk az Eger SE II. otthonába, ami hál 'Istennek sikerült, így tovább küzdhetünk a dobogóért. Sok sikert kívánunk az egri fiataloknak!

GYÖNGYÖSHALÁSZ–PETŐFIBÁNYA 4–1 (1–0)

Gyöngyöshalász, 80 néző. V.: Ordasi István (Urbán V., Pál Adrienn).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Sőregi Z. (Nyerges P., 77.), Horváth V. (Labancz M., 77.), Bartha B., Szabó Cs., Lovag M., Gulyás K., Bakó P. (Papp M., 65.), Csillik K. (Bobák A., 65.), Danyi P. (Kocsis M., 77.). Edző: Labancz Róbert.

PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Parádi J., Szlobodnyik B., Fekete V. (Szaniszló B., 83.), Csemer K., Berki T., Nagy Sz., Angyalos A., Balog A., Oláh K., Török N. Játékos-edző: Parádi János.

GÓL: Lovag M. (20.), Gulyás K. (61., 79.), Bobák A. (71.), ill. Parádi J. (89.).

JÓK: Lovag M., Gulyás K., ill. senki.

LABANCZ RÓBERT: – Amit a héten gyakoroltunk, abból a mérkőzésen nem sok minden valósult meg. Ennek ellenére győzelmünk teljesen megérdemelt.

PARÁDI JÁNOS: – Ahhoz képest, hogy tartalékosan jöttünk, a fáradságig kulturáltan játszottunk. Utána jött ki különbség a hazaiak javára. Sok sikert a Halásznak!

MAKLÁR–HEVESTHERM-HEVESI LSC 2–4 (1–1)

Maklár, 200 néző. V.: Benedek János (Gyikó T., Pálfi B.).

MAKLÁR: Tuza B. – Besenyei R., Hajdu Zs., Jéger B., Fügedi T., Vojtekovszki M., Derda D. (Szeles A., 66.), Koós K., Nagy B., Bacsó D., Sárosi G. Edzők: Sipos Lajos, Csomós János.

HEVES: Juhász K. – Volyák P. (Juhász Cs., 92.), Fejes L., Kóczián M., Szabó G., Balázs L., Korsós M., Ludányi G. (Besenyei F., 74.), Szabó L., Maksó L., Hájos N. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Koós K. (25.), Vojtekovszki M. (63.), ill. Balázs L. (34. – 11-esből, 80.), Ludányi G. (47.), Besenyei F. (88.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Balázs L., Szabó G., Korsós M., Szabó L., Hájos N.

SIPOS LAJOS: – Megfogyatkozott seregem a hétközi kupagyőzelem után újabb három fővel lett kevesebb. Az elmúlt hetek szerda-szombat ritmusa így még nagyobb terhelést jelentett, de így is becsületesen, mindent beleadva fociztunk, és ha sül a jobb és a bal, akkor az első játékrészben eldöntöttük volna a mérkőzést. Sajnos nem így történt, és a másodikban 2–2-nél eldöntöttük egy gólpasszal a meccset. Sajnálom, mert ebben sokkal több volt, még ebben az állapotunkban is. Gratulálok a Hevesnek, mert kihasználta, hogy lemerültek az aksijaink.

BESENYEI FERENC: – Az első félidőben még csak helyzetekig jutottunk, melyekből nem sikerült betalálni. Szerencsére a második félidőben jobban koncentráltunk és megérdemelten visszük el a három pontot. Gratulálok a hazaiaknak a kupagyőzelemhez.

BESENYŐTELEK–EGERSZALÓK 1–3 (0–0)

Besenyőtelek, Vass Géza Sporttelep, 100 néző. V.: Derda József (Csathó Zs., Derda N.).

BESENYŐTELEK: Bercsényi B. (Vincze B., 87.) – Kiss M., Szabó Á., Dalnoki G., Csala A. (Szabó Á., 46.), Mester T. (Ragó T., 63.), Radócz Á., Vámosi R. (Herpai G., 63.), Utasi B., Kovács Á. (Póka T., 87.), Tarnóczi V. Edző: Tóth László.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Bényei R., Füzik B. (Girhiny Z., 92.), Busai B., Halász D. (Nagy P., 87.), Érsek M., Ficzere P., Gallik G. (Koós M., 92.), Kvetkó B. (Montvai T., 31.), Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Dalnoki G. (72.), ill. Ficzere P. (59., 73.), Montvai T. (91.).

JÓK: Szabó Á., Utasi B., ill. Ficzere P. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Két egyenlő csapat küzdelméből sajnos nem mi jöttünk ki győztesen. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de rendre kihagytuk és a kapufa is ellenünk volt.

MONTVAI TIBOR: – Le a kalappal az ellenfél előtt, egy igazi ki-ki mérkőzés volt. A vezetésünk tudatában átadtuk a területet, néha hősiesen kellett védekezni, és ma a kapufa is velünk volt. Nagy gratula a csapatomnak, mert mindenki helytállt úgy, hogy sokszor nem is a saját posztján kellett, hogy szerepeljen a játékosom a sorozatos sérülések miatt.

LŐRINCI VSC–MARSHALL-ASE 2–2 (2–0)

Selyp, 80 néző. V.: Nagy Péter (Lovas N., Sohajda L.).

LŐRINCI: Áll M. – Báti G., Gál Sz., Nyerges K. (Czakó K., 52.), Gohér G., Uj P. (Kovács G., 56.), Hegedűs N., Nagy B., Tari J. (Oláh Á., 87.), Zöldi D., Molnár E. Edző: Gulyka Zsolt.

ASE: Horváth Á. – Kollár B. (Jakab Á., 69.), Pelyhe Cs. (Megyeri T., 63.), Sike J., Sebe A., Palaticzky Á., Bálint A. (Szecskó M.,46.), Kálmán J., Pelyhe K., Marsa E., Bárdos B. (Csikos M., 46.). Edző: Kovács Zsolt.

GÓL: Sebe A. (21. – öngól), Zöldi D. (34.), ill. Sike J. (74., 92.).

KIÁLLÍTVA: Molnár E. (94.), Gulyka Zs. (94. - kispadról).

JÓK: Gohér G., Molnár E., Tari J., Zöldi D., ill. az egész csapat.

GULYKA ZSOLT: – Sajnos a második félidőben helyzeteinkből nem értékesítettünk egyet sem, így az utolsó 10 percben 14 ember ellen nem tudtuk megtartani a vezetésünket.

KOVÁCS ZSOLT: – Amiért jöttünk, azt elvisszük. Igazságtalan lett volna, ha pont nélkül távozunk. Óriási csapatmunka volt. Gratulálok a hazai csapat ezüstérméhez.

SZABADNAPOS: Bélkő SE-Bélapát