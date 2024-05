TÓTH EDMOND: – Nyerni kellett, hogy életben tartsuk a reményeinket a bennmaradásra. Küzdöttünk, hajtottunk, mindent megtettünk, ami tőlünk telt. Ágoston Áron extra teljesítménye mellett fontos volt az is, hogy a csereként pályára lépők is nagyszerűen szálltak be a meccsbe.

PÁSZTOR ISTVÁN: – A jelenlegi formánkat felülmúlta az Eger, megérdemelt a győzelme. Tizenkét technikai hibát vétettünk, emellett a helyzetkihasználásunk is nagyon akadozott. Az ellenfél kapuja előtti bizonytalanság a vereség legfőbb oka.

KÖVETKEZIK: QHB-Eger–Fejér-B.Á.L. Veszprém, május 10., péntek, 18.00.