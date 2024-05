A sereghajtó Fejér B.Á.L.-Veszprém sorsa már korábban eldőlt, Danyi Gábor edző együttese biztosan búcsúzik a sportág élvonalától. Ebből adódóan a bakonyiak teher nélkül kézilabdázhatnak, míg az ellenfelek hétről-hétre kötelező pontokkal számolnak ellenük.

Ezzel a különleges lélektannal indult a találkozó, s egészen a hajráig nem is tudta érvényesíteni nagyobb tudását az Eger. A Veszprém diktálta a tempót, a sok hibával kézilabdázó hazaiak pedig futottak az eredmény után. Az utolsó hat percben Tóvizi Tamás lépett elő főszereplővé, s 27–27-es állásról sorozatban szerzett három góllal lépéselőnyhöz juttatta csapatát. A végjátékban már nem tudott újítani a vendéggárda, amely piros lap miatt Szrnka Leventét és Marko Tarabochiát is elveszítette.

A QHB-Eger egy lépéssel közelebb került a hőn áhított bennmaradás kiharcolásához. Ehhez a május 15-ei utolsó fordulóban egyetlen pont is elegendő Komlón.

TÓTH EDMOND: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Teljesen mindegy volt, hogy milyen játékkal, csak nyerjünk. Vért kellett izzadni a két pontért, de ez így van jól. Pszichésen nehéz csatát nyertünk meg az utolsó öt percben.

DANYI GÁBOR: – Gratulálok a hazaiaknak, de azt gondolom, mi sem vallottunk szégyent. Egészen a hajráig a kezünkben volt a mérkőzés, felszabadultan játszhattunk. Büszke vagyok a srácokra, amit ebből a találkozóból ki lehetett hozni, azt kihoztuk. Pár percen múlt a győzelmünk.

KÖVETKEZIK: Carbonex-Komló–QHB-Eger, május 15., szerda, 18.00.