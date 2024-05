– „Almafába rúgtunk és dinnye esett le!” – ezt a hasonlatot használta a nyitófordulóban aratott Balatonfüred elleni győzelmet követően. Mennyit jelentett a csapatnak az a siker?

– Már akkor is tudtuk, hogy nagy skalpot szereztünk, s ez a bajnokság végén is megerősítést nyert – válaszolt a QHB-Eger csapatát működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Szabó Péter. – Álomszerűen indult a szezon. Az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott ellenféllel szemben aratott győzelem mentálisan is sokat jelentett, a lendület pedig elég sokáig vitte a csapatot. Decemberben már tíz pontunk volt, s jó pozícióban várhattuk a februári folytatást.