A sportvezetők, edzők, üzletemberek jelenlétében a Vármegyeházán tartott közéleti fórumon a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László úgy kezdte: a sport és a magyarok karaktere jól passzol egymáshoz. Ezért is érdemes a magyar sportot kiemelten, stratégiai ágazatként kezelni, ahogy az történt az elmúlt 14 évben.

A magyar kormány 2010 után súlyos örökséget vett át, ezek közé tartoztak például az infrastruktúrális hiányosságok, a kevésbé modern létesítmények és a pénzügyi nehézségek. Ezek az összetett problémák közvetlen hatással voltak a sport teljesítményére és fejlődésére az országban.

Tizennégy év elteltével elmondható, hogy a magyar sport költségvetési finanszírozása a tízszeresére növekedett.

Szabó László számos területet megvilágítva taglalta a legfontosabb intézkedéseket, úgy mint a mindennapos testnevelés bevezetése vagy a hasonló gondolatmenet mentén létrejött úszó nemzet program elindítása, amellyel összefüggésben infrastruktúra fejlesztés is megvalósult. Ennek keretében eddig 129 beruházás jött létre.

A példaképek komoly vonzerőt jelentenek a fiatal sportolóknak, így legalább olyan fontos az olimpiai aranyérmek száma mint az, hogy a következő tanévben még több gyerek sportoljon. A sportvezető hozzátette: kettő egymást erősíti.

Ezért tekintik az élsport támogatását is kiemelten fontosnak, amely 2024-ben 16,5 milliárd forint támogatásban részesül.

A Sportoló Nemzet program azon a logikán működik, hogy minél több emberrel igyekeznek megértetni, hogy annál jobb élményt a testi, szellemi, mentális egészség megőrzésére és közben a közösség építésére mint a sport, semmi nem tud adni. S ez nemcsak a csapatsportokra, hanem az egyéni sportra is igaz. A sportágak finanszírozása különböző elosztású, kiemelt, felzárkóztató és feltörekvő kategóriára bontva.

A 2011 óta működő tao-program kapcsán Szabó elmondta: vannak nehézségek, de ha megnézzük a mai helyzetet azt látjuk, hogy női és férfi kézilabdában és vízilabdában kint vagyunk az olimpián, ilyenre több mint húsz éve nem volt példa. A férfi labdarúgó-válogatott harmadszor utazhat Európa-bajnokságra és klubszinten is komoly sikereket értünk el. Egy teljes generáció nőtt fel, amely szép sikereket tudhat magáénak. S ezek már taos-gyerekek.

Szó esett a szakemberképzésről, a sportegyesületek fontosságáról és az akadémiai rendszer hatékonyságáról is. Hazánk rangos sportesemények egész sorának adott otthont, amely szintén komoly hatással van a sport valamennyi résztvevőjére. Impozáns sportlétesítmények épültek, amely minden magyar számára elérhető és látogatható.

– A közös eredmények azt mutatják, hogy valóban sportoló nemzet vagyunk. A közösségek erővel töltsenek fel bennünket és ezáltal az egész magyar társadalmat – zárta szavait Szabó László