Voltr a sárga mellett szökéseivel a zöld mezt is megszerezte. A fehér trikó az Epronexen belül cserélt gazdát: mai bónuszmásodperceivel Istlstekker Zsolt szerezte meg azt Rózsa Balázstól.

Barcikán egyébként jó hangulat fogadta a mezőnyt, sok gyerek és család, de idősek is kilátogattak az utak, kordonok mellé. A gyerekek külön várták a kisebb ajándékokat osztogató szponzor karavánt is. Szlovákiából is sokan érkeztek azért, hogy lássák a többszörös világbajnok Peter Sagant, aki tavaly visszavonult a world tour sorozattól, de most Magyarországra ellátogatott és szeretne ott lenni a párizsi olimpián. De nem csak a világsztárok kaptak tapsot és üdvrivalgást, hanem a magyarok is, például Istlstekker Zsolt, aki Kazincbarcikán részhajrát nyert.

Istlstekker Zsolt a heol.hu-nak elmondta, nagyon nehéz volt a szakasz, egész nap szökésben volt, szeles, emelkedőkkel teli szakasz volt, nem esett jól.

- A csapattal megbeszéltük, hogy a lehető legtöbb szakaszon szökünk, hogy a csapatot tudjuk mutatni, illetve a fehér trikót a csapat tartsa, amíg tudja. A sprinteken szeretnék Karl Ádival top 10-ben elérni, illetve a hegyeken Byronnal minél szebb eredményeket elérni – mondta Istlstekker Zsolt, aki szerint az idei Tour de Honrien brutálisan erős csapatok vannak, egy csomóan itt vannak azok közül, akiket gyerekként még nézett. Szerinte van egy különleges része is velük tekerni, de sokszor nem látja őket. Kitért még arra, hogy kemény volt az időjóváírásokért folyó harc, Voltr ugyanis igyekezett minél többet összegyűjteni.

- Most fáradt vagyok, de péntekre kipihenem magam, nem szeretem a hegyet, de leküzdöm – mondta Istlstekker Zsolt, aki ritkán jár errefelé, hiszen az ország másik végében lakik. A Kékesre szeretne a mezőny első negyedében felérni.

Eisenkrammer Károly főszervező a heol.hu-nak elmondta, az olyan sztárok megjelenése a versenyen mint Peter Sagan, vagy Mark Cavendish, óriási hírét viszi a versenynek. Az pedig, hogy szakaszt nyer olyanok ellen, akik a Tuoron is szoktak, jót tesz a verseny hírnevének. A hosszú távú fejlődés fontos a körversenynek, ehhez rengeteg tett most hozzá Cavendish azzal, hogy győzött, viszi vele a város és az ország hírét is.

- A verseny nem fog eldőlni a Kékestetőn, csak az, hogy ki nem nyeri meg, az csak Pécsen fog kiderülni. Lehet kapni fél perceket a Kékestetőn és Pécsen is a hegyen. A Tour de Hongrie nem csak az összetettről szól, a sprintekről, aktivitásról is, óriási versenyek vannak, keményen dolgoznak a fiatal csapatok is – fejtette ki Eisenkrammer Károly.

A Kazincbarcika-Kékestető szakasztól azt várja, hogy a mezőny Mátraháza előtt elkezdje megdolgozni egymást, ha lesz támadás, még izgalmasabbá teheti a viadalt. De az is lehet, hogy a mezőny összezár, s csak Mátrafüredtől kezd szétrázódni. Ez az etap Dina Marcinak fekszik legjobban, az elmúlt két évben ő volt legjobb magyar, tőle számíthatunk a legjobb eredményre, szurkolok neki, hogy a tízbe férjen a hegyen. Aztán meglátjuk, Etyeken mit tud majd Fetter Erik vagy Peák Barna, lesz még kiemelt szerepük a magyaroknak a versenyen – tekintett előre a főszervező.

A Tour de Hongrie május 10-én a 183 kilométeres Kazincbarcika - Gyöngyös-Kékestető etappal folytatódik.

A 45. Tour de Hongrie, 2. szakasz (Tokaj - Kazincbarcika, 162 km) eredményei

Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) 3:34:11

Dylan Groenewegen (holland, Jayco AlUla) +0:00

Jon Aberasturi (spanyol, Euskaltel Euskadi) +0:00

Mathias Vacek (cseh, Lidl-Trek) +0:00

Matteo Moschetti (olasz, Q36.5 Pro Cycling) +0:00

Elia Viviani (olasz, INEOS Grenadiers) +0:00

Cameron Scott (ausztrál, Bahrain Victorious) +0:00

Manuel Penalver (spanyol, Polti-Kometa) +0:00

Álvaro Hodeg (kolumbiai, UAE Team Emirates) +0:00

Emils Liepins (lett, Team dsm-firmenich PostNL) +0:00

Az összetettben:

Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette) 7:37:44

Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) +0:05

Sam Welsford (ausztrál, BORA - hansgrohe) +0:05

Istlstekker Zsolt (magyar, Epronex - Hungary) +0:10

Jon Aberasturi (spanyol, Euskaltel - Euskadi) +0:11

Jakub Mareczko (olasz, Corratec - Vini Fantini) +0:11

Rózsa Balázs (magyar, Epronex - Hungary) +0:11

Filutás Viktor (magyar válogatott) +0:11

Siebe Deweirdt (belga, Flanders - Baloise) +0:12

Marc Hirschi (svájci, UAE Team Emirates) +0:13

A pontverseny első helyezettje: Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette)

A hegyi pontverseny első helyezettje: Siebe Deweirdt (belga, Flanders - Baloise)